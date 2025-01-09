وزيرة شؤون الشباب تبحث مع الرئيس التنفيذي لبنك سيكو دعم المشروعات الشبابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية لتطوير المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود الوطنية للارتقاء بالمبادرات الشبابية، خاصة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على توفير فرص نوعية للشباب البحريني لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.
جاء ذلك خلال استقبالها، نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لبنك سيكو، وذلك لبحث فرص التعاون بين وزارة شؤون الشباب وبنك سيكو في إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة الداعمة لتطوير قدرات الشباب البحريني، وخلق بيئة داعمة لابتكاراتهم وتحقيق النمو لمشروعاتهم وريادة أعمالهم.
وأشادت بالدور الفعال الذي يقوم به بنك سيكو في دعم مختلف القطاعات الوطنية وجعل مسألة تمكين الشباب البحريني ضمن أولوياته، منوهةً بإسهامات البنك في تعزيز الشراكات المجتمعية وتطوير المشاريع الريادية للشباب البحريني ودعم البرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب.
من جانبها، أكدت نجلاء الشيراوي حرص بنك سيكو على تعزيز التعاون مع وزارة شؤون الشباب عبر طرح المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير مهارات الشباب والارتقاء بقدراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات للدخول في سوق العمل، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.
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