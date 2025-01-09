وزيرة شؤون الشباب تبحث مع الرئيس التنفيذي لبنك سيكو دعم المشروعات الشبابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبالها،‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬سيكو،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وبنك‭ ‬سيكو‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬المشتركة‭ ‬الداعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬لابتكاراتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬لمشروعاتهم‭ ‬وريادة‭ ‬أعمالهم‭.‬

وأشادت‭ ‬بالدور‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬بنك‭ ‬سيكو‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الوطنية‭ ‬وجعل‭ ‬مسألة‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياته،‭ ‬منوهةً‭ ‬بإسهامات‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬الريادية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ودعم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي‭ ‬حرص‭ ‬بنك‭ ‬سيكو‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬والارتقاء‭ ‬بقدراتهم‭ ‬وإكسابهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭.‬

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