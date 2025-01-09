أوقاف عجلون تجري تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
جرت، اليوم الخميس، في مديرية أوقاف عجلون تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، تحت إشراف لجنة متخصصة من مديرية التعليم
الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وأكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة، أهمية المسابقة في تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده، مشيرًا إلى أن المسابقة تمثل إحدى أولويات وزارة الأوقاف في دعم الأنشطة القرآنية على مستوى المملكة.
وأشاد بالمستوى العالي للمتسابقين وجهود المراكز القرآنية في تنشئة جيل واعٍ على تعاليم الدين الإسلامي، مثمنا جهود أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين في التحضير للمسابقة، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تسهم بترسيخ القيم الإسلامية النبيلة وتعزز مكانة القرآن الكريم في حياة الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه المسابقة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها وزارة الأوقاف؛ بهدف اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، فيما ينتظر أن تُستكمل المراحل النهائية على مستوى المملكة في وقت لاحق.
MENAFN09012025000208011052ID1109074398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.