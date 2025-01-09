أوقاف عجلون تجري تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جرت، اليوم الخميس، في مديرية أوقاف عجلون تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، تحت إشراف لجنة متخصصة من مديرية الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



وأكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة، أهمية المسابقة في تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده، مشيرًا إلى أن المسابقة تمثل إحدى أولويات وزارة الأوقاف في دعم الأنشطة القرآنية على مستوى المملكة.



وأشاد بالمستوى العالي للمتسابقين وجهود المراكز القرآنية في تنشئة جيل واعٍ على تعاليم الدين الإسلامي، مثمنا جهود أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين في التحضير للمسابقة، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تسهم بترسيخ القيم الإسلامية النبيلة وتعزز مكانة القرآن الكريم في حياة الأفراد والمجتمع.



وتأتي هذه المسابقة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها وزارة الأوقاف؛ بهدف اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، فيما ينتظر أن تُستكمل المراحل النهائية على مستوى المملكة في وقت لاحق.