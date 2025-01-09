نشر قائمة المختطفين الذين قد تكون حماس مستعدة لإطلاق سراحهم في "الصفقة الإنسانية" يثير جدلاً حادًا

(MENAFN
) أثارت نشر قائمة المختطفين الذين قد تكون حماس مستعدة لإطلاق سراحهم في "الصفقة الإنسانية" جدلاً حادًا وانقسامًا على نقطتين هامتين, الأولى هي ما إذا كان يجب قبول اتفاق جزئي يشمل إطلاق سراح 34 مختطفًا، أم يجب المطالبة باتفاق كامل يتم فيه إطلاق سراح جميع المختطفين, أما النقطة الثانية فتتعلق بشرط إسرائيل بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح بعض المختطفين, هذا الهدنة ستسمح لحماس بالتحقق من حالة المختطفين الأحياء، ولكن كجزء من "ثمن" أكبر, وتستند هذه النقاط الخلافية في الغالب إلى معلومات مضللة وزائفة، غالبًا ما تكون مرتبطة بالخداع السابق, من المهم أن ندرك أن الضغط على حماس من خلال تصعيد الصراع — بتدمير المزيد من المنازل وتجويع سكان غزة — لم يحقق النتائج المرجوة, وبالمثل، ثبت أن فكرة عملية عسكرية تؤدي إلى الإفراج الكامل عن المختطفين غير فعّالة، حيث يموت المزيد من المختطفين في العمليات العسكرية أكثر مما يتم تحريرهم بفضلها.
والحل المثالي، والذي يُطلق عليه عادة "صفقة الكل مقابل الكل"، سيكون بإيقاف الأعمال العدائية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وإطلاق سراح عدد كبير من مقاتلي المقاومة الفلسطينيين, ومع ذلك، يبقى هذا أملًا بعيدًا، وليس واقعًا عمليًا, أولئك الذين يستمرون في الإيمان بمثل هذا الحل يجب أن يعتقدوا أيضًا أن القيادة الإسرائيلية صادقة وتولي حياة المختطفين أولوية، وهو أمر غير واقعي بالنظر إلى تركيبة الحكومة الإسرائيلية وسجل نتنياهو, وأما شرط نتنياهو الجديد، الذي يطالب فيه بوقف إطلاق نار لمدة أسبوع يسمح لحماس بالتحقق من حالة المختطفين الأحياء، فهو خطوة استراتيجية، وليست محاولة حقيقية لحل الأزمة, ورغم أن هذا الشرط يُعتبر العقبة الأخيرة أمام التوصل إلى صفقة، إلا أنه يمكن أن يُستخدم أيضًا لتعطيل المفاوضات أكثر وخلق أعذار لجولات أخرى من المحادثات, في هذا السيناريو، تحتفظ الحكومة الإسرائيلية بالضغط على المختطفين، مستخدمة إياهم كورقة مساومة لبقائها السياسي.
في حين أولئك الذين يعارضون الاتفاق الجزئي يخشون أنه قد يؤدي إلى بقاء العشرات من المختطفين في أيدي حماس، كرهائن لفترة غير محددة, ولكن رفض الاتفاق الجزئي قد يؤدي إلى وفاة من لا يزالون على قيد الحياة، سواء بسبب الإهمال أو التعذيب أو الهجمات العسكرية الإسرائيلية, وقبول الاتفاق الجزئي سيحفظ بعض الأرواح على الأقل، في حين أن رفضه يعني إدانة المختطفين الباقين إلى مصير مروع، كل ذلك من أجل اتفاق شامل من غير المرجح أن يتحقق, الحقيقة القاسية هي أن نتنياهو من غير المحتمل أن يدفع ثمن مثل هذه الصفقة، وستستمر معاناة المختطفين وعائلاتهم نتيجة لذلك.
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