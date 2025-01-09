Thursday, 09 January 2025 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في كاليفورنيا بسبب الحرائق

1/9/2025 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن الوزارة تتابع أوضاع الأردنيين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق التي تكافح السلطات الأمريكية لإخمادها منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف السفير القضاة لـ"الوكيل الإخباري" أن الخارجية، ومن خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في واشنطن، تتابع أوضاع الأردنيين وسلامتهم.
وكانت بلدية لوس أنجلوس قد أعلنت إجلاء أكثر من 300 ألف شخص بسبب الحرائق، مشيرة إلى أن الساعات القادمة ستكون حرجة جدًا بسبب الحرائق.
من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية أن حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجلوس لا تزال خارج السيطرة، وتعرقل الرياح العاتية جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت يوم الثلاثاء.
وقال قائد فريق الإطفاء في منطقة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي إن الحريق دمر ما يزيد على 1000 مبنى، وامتد لمساحات واسعة جدًا، في وقت أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ.









MENAFN09012025000208011052ID1109071121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث