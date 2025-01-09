فريق فني أردني إلى سوريا اليوم الخميس لتقييم وضع الشبكة الكهربائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، إنه سيجري إرسال فريق فني أردني الخميس المقبل إلى سوريا؛ لتقييم وضع الشبكة الكهربائية.



وأضاف أن الأردن يعمل مع الأشقاء في سوريا بجهد متواصل، واللقاءات مستمرة بين الجانبين آخرها اللقاء الذي عقد مع وزير الكهرباء السوري.



عُقد الثلاثاء، اجتماع ثنائي بين وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، ووزير الكهرباء السوري عمر شقروق، حيث جرت مناقشة احتياجات الجانب السوري من الطاقة في هذه المرحلة الحرجة.



ولفت إلى أن خط الربط الكهربائي مع سوريا من الجانب الأردني جاهز، بينما من الجانب السوري سيجري تقييم الخط من الفريق الأردني، لتحديد المدة الزمنية التي يحتاج صيانتها الخط.



"أخبرنا السوريين بإمكانية الاستفادة من البنية التحتية الأردنية لاستيراد الغاز" وفق الخرابشة.



وبين الخرابشة في هذا الخصوص استعداد الأردن لتزويد الجانب السوري بالغاز الطبيعي من خلال سفينة التغييز العائمة الموجودة في العقبة عبر خط الغاز العربي الواصل بين البلدين، مؤكدا أن الخط داخل الأراضي السورية جاهز وموجود لإيصال الغاز لمحطات الكهرباء.



وبخصوص تزويد معبر نصيب بالكهرباء قال الخرابشة، إن البنية التحتية لإيصال الكهرباء له تقريبا جاهزة، وتبقى عمل فني يحتاج لساعات بين الجانبين.



وأكد الخرابشة استعداد الأردن لتزويد سوريا بنحو 250 ميجاواط من الكهرباء فوريا، حال جاهزية شبكة خط الربط الكهربائي التي تربط البلدين داخل الجانب السوري.



ولفت إلى أن تزويد لبنان بالكهرباء مقترن بإصلاح الشبكة في جنوب سوريا، موضحا أن الموضوع بدأ في العام 2022 ولكنه لم يكتمل، مؤكدا أن الأمر مرتبط أيضا بإصلاح الشبكة الكهربائية.



