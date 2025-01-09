تطورات أسعار صرف الليرة السورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصل سعر صرف الليرة السورية الأربعاء التحسن أمام الدولار في تعاملات السوق الموازية، في حين استقر في نشرة مصرف سوريا المركزي، وذلك على وقع إعلان وزارة الخزانة الأميركية الاثنين تسهيلات (استثناء من العقوبات المفروضة) تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، وإثر إشارة فرنسي بإمكانية رفع العقوبات عن دمشق سريعًا.



وارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب إلى 11 ألف ليرة للدولار عند الشراء من 11 ألفًا و700 مسجلة في آخر تعاملات أمس، كما زاد السعر إلى 11 ألفًا و300 مقابل الدولار الواحد عند البيع من مستوى 11 ألفًا و700 عند إغلاق التعاملات .



في إدلب (شمال غرب سوريا) زادت الليرة إلى 10 آلاف و900 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 11 ألفًا و400 مسجلة أمس، في حين بلغ سعر البيع 11 ألفًا و100 ليرة مقابل الدولار ارتفاعًا من نطاق بلغ حده الأقصى 11 ألفًا و400 ليرة في نهاية تعاملات أمس.



ارتفعت الليرة في الحسكة (شمال شرق سوريا) إلى 11 ألفًا مقابل الدولار عند الشراء من 11 ألفًا و100 ليرة للدولار مسجلة أمس، واستقر سعر البيع عند 11 ألفًا و200.



وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة عند 13 ألفًا للشراء مقابل الدولار بالنظر إلى الأسعار المسجلة أمس، في حين سجّلت 13 ألفًا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).



عوامل مؤثرة في أداء الليرة

تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعًا.



إصدار الخزانة الأميركية رخصة لسوريا (استثناء من العقوبات) تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر المركزي السوري.



تصريح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن "مليارات الديون ". وأضاف أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".



وأكد أبا زيد أن الحكومة "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، مشيرًا إلى أنهم ورثوا قطاعًا عامًا يعتبر 70% منه شركات خاسرة.



كان وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان تحدث للجزيرة نت ، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلًا إن الهدف الرئيس أولًا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.



وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلًا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.

