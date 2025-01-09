سلاف فواخرجي بخطوة لافتة تجاه زوجها وائل رمضان بعد خروجهما من سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تصدر اسم الفنانة
السورية سلاف فواخرجي محركات البحث والتريند بعد أن احتفلت بعيد ميلاد زوجها وائل رمضان في أحدث ظهور لهما بعد خروجهما من سوريا.
وفي التفاصيل، احتفلت سلاف فواخرجي بعيد زوجها وائل رمضان حيث نشرت صورة معه ووجهت رسالة مؤثرة له وقالت:"العمر كله صحة ونجاح وعزة يا عزيز القلب ويعطيك ليرضيك."
وأضافت: "يعطيك على قد قلبك الصافي وروحك الشهمة ويديمك فوق راسنا."
الجديد
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