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سلاف فواخرجي بخطوة لافتة تجاه زوجها وائل رمضان بعد خروجهما من سوريا

1/9/2025 12:07:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنانة السورية سلاف فواخرجي محركات البحث والتريند بعد أن احتفلت بعيد ميلاد زوجها وائل رمضان في أحدث ظهور لهما بعد خروجهما من سوريا.


وفي التفاصيل، احتفلت سلاف فواخرجي بعيد زوجها وائل رمضان حيث نشرت صورة معه ووجهت رسالة مؤثرة له وقالت:"العمر كله صحة ونجاح وعزة يا عزيز القلب ويعطيك ليرضيك."

وأضافت: "يعطيك على قد قلبك الصافي وروحك الشهمة ويديمك فوق راسنا."




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