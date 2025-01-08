لوك ليتلر ونخبة من لاعبي الدارتس يشاركون في بطولة الدارتس ماسترز في الحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مع بدء العد التنازلي لاستضافة حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» لبطولة البحرين للدارتس ماسترز التي ستنطلق نهاية الأسبوع المقبل يومي الخميس والجمعة 16 و17 يناير، تم تأكيد مشاركة نخبة من لاعبي الدارتس القادمين من مختلف أنحاء العالم.
ويشارك لوك ليتلر كبطل عالمي في بطولة البحرين للدارتس ماسترز مع ستيفن بونتينج وكريس دوبي لأول مرة، إلى جانب مشاركة المصنف الأول عالميًا لوك همفريز، الذي فاز ببطولة نيوزيلندا دارتس ماسترز في أغسطس الماضي.
وسيصل ستيفن بونتينج وكريس دوبي إلى البحرين للمنافسة في البطولة وذلك ضمن زيارتهما الأولى بعد نجاحهما مؤخرًا في ألكسندرا بالاس، بالإضافة إلى ذلك، يعود أبطال العالم السابقون روب كروس وجيروين برايس وبيتر رايت إلى البحرين إلى جانب البطل الشهير ناثان أسبينال، بطل العالم لعام 2023.
وتضم البطولة عدد من نخبة لاعبي الدارتس والذين شاركوا أيضًا في بطولة العالم مؤخرًا، إلى جانب المتأهلين من البحرين باسم محمود وعبد الله سعيد وأبرزهم لورانس إيلاجان، ومن الفلبين أليكسيس تويليو وباولو نيبريدا، البطل الصيني شياوتشين زونج، ولوك يين لي من هونج كونج والبطل الهندي نيتين كومار.
ستكون بطولة البحرين للدارتس ماسترز لهذا العام الجولة الافتتاحية في تقويم بطولة العالم للدراتس لعام 2025، ويتم تنظيم بطولة البحرين للدارتس ماسترز من قبل حلبة البحرين الدولية وذلك بالتعاون مع شركة محترفي الدارتس PDC ، وشركة الترويج الرياضي CBX وبدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وستقام بطولة بحرين دارتس ماسترز لعام 2025 في خيمة القبة في حلبة البحرين الدولية، والتي ستستضيف أجواء مميزة وممتعة للبطولة.
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