اللاعبون المحليون ينافسون نجوم العالم في بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ستقدم بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف، فرصة لا تقدر بثمن للاعبين المحليين في مملكة البحرين والمنطقة للتنافس مع أقوى نجوم العالم الذي سيشاركون في منافسات البطولة، وذلك مع عودة جولة دي بي ورلد إلى النادي الملكي للجولف من 30 يناير إلى 2 فبراير، ومنهم بادريج هارينجتون وجيمي ووكر المتوجان بألقاب في البطولات الكبرى، وديلان فريتيلي الذي يدافع عن اللقب، وثوربيورن أوليسن وخورخي كامبيلو من بين أسماء أخرى.
وفي حين ستسلط الأضواء على هؤلاء اللاعبين العظماء في رياضة الجولف، فإن البطولة ستكون أيضاً منصة حيوية لأفضل المواهب المحلية من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، مع مشاركة ياسين لفالهر الذي حقق أفضل تصنيف بين اللاعبين البحرينيين في بطولة البحرين للهواة، كما حجز الباكستاني أدم سيد مقعده من خلال الفوز بلقب تلك البطولة.
كما ينضم الإنجليزي توم سلومان إلى المنافسات المقبلة بعد فوزه المثير في جولة فاصلة على المغربي هوجو ترومتر في كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف، وينضم معهما على الكواري إلى بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف، باعتباره البحريني الذي حقق ثاني أعلى تصنيف بين لاعبي البحرين خلف ياسين لفالهر.
وقال ياسين لفالهر: «إن التأهل لبطولة البحرين ضمن جولة دي بي ورلد هو حلم تحقق. وجاء ذلك بفضل النتائج التي حققتها في بطولة البحرين المفتوحة للهواة وكأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف والتي جاءت لتكون تتويجاً لسنوات من التفاني. وأنا ممتن بشكل خاص للدعم المستمر الذي قدمه الاتحاد البحريني للجولف طوال هذه الرحلة. إن التنافس في نفس الملعب الذي تعلمت فيه لعبة الجولف لأول مرة يضيف أهمية خاصة، وأشعر بسعادة غامرة لمواجهة لاعبين عالميين ويشرفني أن أمثل البحرين على أرض الوطن، وأملي أن ألهم الجيل الصاعد من لاعبي الجولف البحرينيين».
وقال علي الكواري: «أنا ممتن لإتاحة هذه الفرصة لي للمشاركة في مثل هذا الحدث الكبير مع عديد من كبار المحترفين من جميع أنحاء العالم بفضل الاتحاد البحريني للجولف. لم يكن من السهل الحصول على هذا المقعد، ولكن مع العمل الجاد والاستعداد للبطولة تمكنت من تحقيق ذلك. أنا الآن أقوم بالمزيد من التدريب والعمل الجاد لأكون في قمة مستواي من أجل تمثيل البحرين بأفضل طريقة، وأتطلع حقًا للعب في هذه البطولة المتميزة والتنافس مع لاعبين على مستوى مختلف تماماً».
من جانبه أضاف دعيج خليفة العيد، نائب رئيس الاتحاد البحريني للجولف، قائلاً: «يسعدنا أن نرى بطولة بابكو إنرجيز البحرين تصبح خلال وقت قصير جداً واحدة من أكثر الفعاليات شعبية في جولة دي بي ورلد، ضمن السلسلة الدولية، وتجذب كبار اللاعبين كبار اللاعبين، بما في ذلك الأبطال البارزين السابقين عالمياً».
وتابع: «تمثل البطولة فرصة كبيرة للاعبينا للتنافس جنبًا إلى جنب مع أفضل اللاعبين في اللعبة، ونأمل أن يتعلم لاعبونا من هذه التجربة الارتقاء بأدائهم إلى مستويات متقدمة، واكتساب خبرة حيوية في اللعب تحت الضغط».
وستأتي إقامة هذه البطولة ضمن واحدة من 8 بطولات في السلسلة الدولية لجولف دي بي ورلد، وذلك عقب بطولة تيم كاب، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك – أولى بطولات سلسلة رولكس هذا الموسم، وبطولة رأس الخيمة.
وقال فريدي شمايسر، مدير بطولة بابكو إنرجيز البحرين: «لا تقتصر البطولة على عرض أفضل لاعبي الجولف على مستوى العالم، بل إنها توفر أيضاً فرصاً للمواهب الناشئة من المنطقة وخارجها. هذا الحدث يعتبر منصة حيث يمكن للنجوم الصاعدة التنافس جنبًا إلى جنب مع بعض من أفضل اللاعبين في اللعبة، واكتساب خبرة لا تقدر بثمن. إنه لأمر مثير أن نرى مزيجاً من الأبطال البارزين والمواهب الجديدة يجتمعون معًا، ونتطلع إلى تقديم تجربة لا تُنسى للاعبين والمشجعين على حد سواء».
يمكن لعشاق الجولف الحصول على الدخول المجاني لجميع الأيام الأربعة. في حين تتوفر أيضًا مجموعة من التجارب المتميزة، بما في ذلك خيار «التذاكر المميزة» الذي يتضمن الوصول إلى بار ومنصة مخصصة مطلة على الحفرة 18. سيعود شاليه البطولة عند الحفرة 18، والذي تأتي مع برنامج كامل من الترفيه، بما في ذلك الموسيقى الحية ومجموعة كبيرة من خيارات الأطعمة والمشروبات لتستمتع بها الأسرة بأكملها.
تقام هذه البطولة ضمن الروزنامة العالمية لجولة دي بي ورلد 2025، بعد بطولة تيم كاب، بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك – أول بطوات سلسلة رولكس للموسم – وبطولة رأس الخيمة، ضمن 8 بطولات يطلق عليها «السلسلة الدولية».
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