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اللاعبون المحليون ينافسون نجوم العالم في بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف

1/8/2025 7:16:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ستقدم‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬فرصة‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭ ‬للاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬للتنافس‭ ‬مع‭ ‬أقوى‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬فبراير،‭ ‬ومنهم‭ ‬بادريج‭ ‬هارينجتون‭ ‬وجيمي‭ ‬ووكر‭ ‬المتوجان‭ ‬بألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وديلان‭ ‬فريتيلي‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬اللقب،‭ ‬وثوربيورن‭ ‬أوليسن‭ ‬وخورخي‭ ‬كامبيلو‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬ستسلط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬العظماء‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف،‭ ‬فإن‭ ‬البطولة‭ ‬ستكون‭ ‬أيضاً‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬لأفضل‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها،‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬ياسين‭ ‬لفالهر‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬تصنيف‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للهواة،‭ ‬كما‭ ‬حجز‭ ‬الباكستاني‭ ‬أدم‭ ‬سيد‭ ‬مقعده‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‭.‬

كما‭ ‬ينضم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬توم‭ ‬سلومان‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬فاصلة‭ ‬على‭ ‬المغربي‭ ‬هوجو‭ ‬ترومتر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف،‭ ‬وينضم‭ ‬معهما‭ ‬على‭ ‬الكواري‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬باعتباره‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬تصنيف‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬خلف‭ ‬ياسين‭ ‬لفالهر‭.‬

وقال‭ ‬ياسين‭ ‬لفالهر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التأهل‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬هو‭ ‬حلم‭ ‬تحقق‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للهواة‭ ‬وكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬لتكون‭ ‬تتويجاً‭ ‬لسنوات‭ ‬من‭ ‬التفاني‭. ‬وأنا‭ ‬ممتن‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬للدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬طوال‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭. ‬إن‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬تعلمت‭ ‬فيه‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬يضيف‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬وأشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬غامرة‭ ‬لمواجهة‭ ‬لاعبين‭ ‬عالميين‭ ‬ويشرفني‭ ‬أن‭ ‬أمثل‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬وأملي‭ ‬أن‭ ‬ألهم‭ ‬الجيل‭ ‬الصاعد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬البحرينيين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬الكواري‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬لإتاحة‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بفضل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المقعد،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والاستعداد‭ ‬للبطولة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭. ‬أنا‭ ‬الآن‭ ‬أقوم‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬لأكون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مستواي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة،‭ ‬وأتطلع‭ ‬حقًا‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬المتميزة‭ ‬والتنافس‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مختلف‭ ‬تماماً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أضاف‭ ‬دعيج‭ ‬خليفة‭ ‬العيد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬تصبح‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬جداً‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الفعاليات‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬ضمن‭ ‬السلسلة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتجذب‭ ‬كبار‭ ‬اللاعبين‭ ‬كبار‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأبطال‭ ‬البارزين‭ ‬السابقين‭ ‬عالمياً‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للاعبينا‭ ‬للتنافس‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬لاعبونا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأدائهم‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة،‭ ‬واكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‮»‬‭.‬

وستأتي‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ضمن‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬بطولات‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬الدولية‭ ‬لجولف‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬بطولة‭ ‬تيم‭ ‬كاب،‭ ‬وبطولة‭ ‬هيرو‭ ‬دبي‭ ‬ديزرت‭ ‬كلاسيك‭ ‬ ‭ ‬أولى‭ ‬بطولات‭ ‬سلسلة‭ ‬رولكس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وبطولة‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة‭.‬

وقال‭ ‬فريدي‭ ‬شمايسر،‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬توفر‭ ‬أيضاً‭ ‬فرصاً‭ ‬للمواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها‭. ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يعتبر‭ ‬منصة‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للنجوم‭ ‬الصاعدة‭ ‬التنافس‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬واكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭. ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬مثير‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬مزيجاً‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬البارزين‭ ‬والمواهب‭ ‬الجديدة‭ ‬يجتمعون‭ ‬معًا،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬للاعبين‭ ‬والمشجعين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭.‬

يمكن‭ ‬لعشاق‭ ‬الجولف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬المجاني‭ ‬لجميع‭ ‬الأيام‭ ‬الأربعة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتوفر‭ ‬أيضًا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬المتميزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خيار‭ ‬‮«‬التذاكر‭ ‬المميزة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بار‭ ‬ومنصة‭ ‬مخصصة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬الحفرة‭ ‬18‭. ‬سيعود‭ ‬شاليه‭ ‬البطولة‭ ‬عند‭ ‬الحفرة‭ ‬18،‭ ‬والذي‭ ‬تأتي‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الترفيه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموسيقى‭ ‬الحية‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬لتستمتع‭ ‬بها‭ ‬الأسرة‭ ‬بأكملها‭.‬

تقام‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ضمن‭ ‬الروزنامة‭ ‬العالمية‭ ‬لجولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬تيم‭ ‬كاب،‭ ‬بطولة‭ ‬هيرو‭ ‬دبي‭ ‬ديزرت‭ ‬كلاسيك‭ ‬ ‭ ‬أول‭ ‬بطوات‭ ‬سلسلة‭ ‬رولكس‭ ‬للموسم‭ ‬ ‭ ‬وبطولة‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة،‭ ‬ضمن‭ ‬8‭ ‬بطولات‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬السلسلة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬


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