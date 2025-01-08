جمعية الشرق الأوسط لادارة المرافق تطلق شهادة اعتماد جديدة مستدام - مدير المرافق المعتمد في الاستدامة

MENAFN - EIN Presswire) عندما تكون الاستدامة عنوانا للتميز في ادارة المرافق!

عندما تكون الاستدامة عنوانا للتميز في ادارة المرافق!

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 8, 2025 /EINPresswire / -- في إطار التحولات العالمية المستمرة نحو الاستدامة وتعزيز المسؤولية البيئية، يُعلن مركز تدريب ميفما بفخر عن إطلاق شهادة اعتماد "مستدام - مدير المرافق المعتمد في الاستدامة "، وهي الدورة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.تم تصميم هذه الدورة لتلبية الحاجة المتزايدة إلى قادة محترفين قادرين على تطبيق الاستدامة بفعالية في استراتيجيات إدارة المرافق، وتحقيق التوازن المثالي بين الكفاءة التشغيلية والأهداف البيئية."مستدام" ليست مجرد شهادة، بل هي دعوة للتغيير الجذري في أساليب العمل اليومية، ووسيلة قوية لإحداث تأثير عميق في قطاع إدارة المرافق. تهدف هذة الدورة الى تزويد المتدربين بالأدوات والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المعاصرة في البيئة المبنية، مثل البصمة الكربونية والنفايات الالكترونية واستنزاف الموارد الطبيعية وغيرها، وتقديم حلول عملية تسهم في بناء مستقبل واعد أكثر استدامة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الدورة فرصة فريدة للعاملين في القطاع لتطوير مهاراتهم في تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع جوانب إدارة المرافق؛ ليتمكنوا من تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية توازن بين الكفاءة التشغيلية والأهداف البيئية، مما يساهم في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمنشآت.تستهدف دورة "مستدام" العاملين في قطاع إدارة المرافق، بما في ذلك مديري المرافق، مديري العمليات، ومديري العقارات، بالاضافة إلى شاغلي المنشآت، وأصحاب المصلحة، وجميع المهتمين بالاستدامة في البيئة المبنية من مختلف التخصصات والمجالات. تمثل هذه الدورة خطوة أساسية لتمكين قطاع إدارة المرافق من الإسهام بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال التركيز على تطبيق تقنيات مبتكرة وتوفير أدوات عملية تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة.وبهذه المناسبة صرح الأستاذ جمال لوتاه - رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق:"مستدام ليست مجرد شهادة اعتماد أخرى، بل هي رؤية جديدة ومتكاملة لإدارة المرافق. تم تصميمها خصيصًا للقادة الذين يطمحون للابتكار والريادة في مجال الاستدامة وتحسين البيئة المبنية. إنها فرصة حقيقية لتحقيق تأثير ملموس ومستدام في قطاع إدارة المرافق."من خلال مركز تدريب ميفما، نسعى دائمًا لتقديم شهادات اعتماد ودورات تدريبية متقدمة تواكب احتياجات السوق وتعزز من قدرات المتخصصين والعاملين في قطاع إدارة المرافق، وتُعد "مستدام" جزءًا من التزامنا المستمر بدعم أهداف ميفما في تعزيز الاستدامة وتحقيق التميز في القطاع، سعياً لتمكين المهنيين من قيادة التحولات البيئية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.للمزيد من المعلومات والتسجيل في الدورة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو التواصل معنا مباشرة.

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