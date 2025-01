جمعية الشرق الأوسط لادارة المرافق تطلق شهادة اعتماد جديدة مستدام - مدير المرافق المعتمد في الاستدامة

MENAFN - EIN Presswire) عندما تكون الاستدامة عنوانا للتميز في ادارة المرافق!

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 8, 2025 /EINPresswire / -- في إطار التحولات العالمية المستمرة نحو الاستدامة وتعزيز المسؤولية البيئية، يُعلن مركز تدريب ميفما بفخر عن إطلاق شهادة اعتماد "مستدام - مدير المرافق المعتمد في الاستدامة "، وهي الدورة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.تم تصميم هذه الدورة لتلبية الحاجة المتزايدة إلى قادة محترفين قادرين على تطبيق الاستدامة بفعالية في استراتيجيات إدارة المرافق، وتحقيق التوازن المثالي بين الكفاءة التشغيلية والأهداف البيئية."مستدام" ليست مجرد شهادة، بل هي دعوة للتغيير الجذري في أساليب العمل اليومية، ووسيلة قوية لإحداث تأثير عميق في قطاع إدارة المرافق. تهدف هذة الدورة الى تزويد المتدربين بالأدوات والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المعاصرة في البيئة المبنية، مثل البصمة الكربونية والنفايات الالكترونية واستنزاف الموارد الطبيعية وغيرها، وتقديم حلول عملية تسهم في بناء مستقبل واعد أكثر استدامة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الدورة فرصة فريدة للعاملين في القطاع لتطوير مهاراتهم في تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع جوانب إدارة المرافق؛ ليتمكنوا من تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية توازن بين الكفاءة التشغيلية والأهداف البيئية، مما يساهم في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمنشآت.تستهدف دورة "مستدام" العاملين في قطاع إدارة المرافق، بما في ذلك مديري المرافق، مديري العمليات، ومديري العقارات، بالاضافة إلى شاغلي المنشآت، وأصحاب المصلحة، وجميع المهتمين بالاستدامة في البيئة المبنية من مختلف التخصصات والمجالات. تمثل هذه الدورة خطوة أساسية لتمكين قطاع إدارة المرافق من الإسهام بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال التركيز على تطبيق تقنيات مبتكرة وتوفير أدوات عملية تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة.وبهذه المناسبة صرح الأستاذ جمال لوتاه - رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق:"مستدام ليست مجرد شهادة اعتماد أخرى، بل هي رؤية جديدة ومتكاملة لإدارة المرافق. تم تصميمها خصيصًا للقادة الذين يطمحون للابتكار والريادة في مجال الاستدامة وتحسين البيئة المبنية. إنها فرصة حقيقية لتحقيق تأثير ملموس ومستدام في قطاع إدارة المرافق."من خلال مركز تدريب ميفما، نسعى دائمًا لتقديم شهادات اعتماد ودورات تدريبية متقدمة تواكب احتياجات السوق وتعزز من قدرات المتخصصين والعاملين في قطاع إدارة المرافق، وتُعد "مستدام" جزءًا من التزامنا المستمر بدعم أهداف ميفما في تعزيز الاستدامة وتحقيق التميز في القطاع، سعياً لتمكين المهنيين من قيادة التحولات البيئية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.للمزيد من المعلومات والتسجيل في الدورة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو التواصل معنا مباشرة.

