الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1460 عسكريا أوكرانياً خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1460 عسكريا أوكرانيا وأسر 18 آخرين، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وصدت هجومين وكبدت العدو 40 قتيلا، ومركبة ومدرعة ومدفعا.



- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت هجوما وكبدت العدو 380 قتيلا ودمرت له مدرعات منها 2 "هامفي" أمريكية، و8 مركبات، و4 مدافع غربية، و5 مستودعات ذخيرة.



- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 280 عسكريا وأسرت 18 عسكريا، ودمرت له دبابة ومدرعتين إحداهما "أم 113" أمريكية، و7 شاحنات ومدفعين ومستودع ذخيرة.



- حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 13 هجوما وكبدت العدو 530 قتيلا ودمرت له مدرعتين و5 مركبات، ومدفعين.



- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وصدت هجوما وكبدت العدو 160 عسكريا ودمرت له مدرعة "ماكس برو" أمريكية ومدافع ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه وكبدته 70 قتيلا ودمرت له 9 مركبات، ومدفعا.



- تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية ومستودعات المسيرات ولوجستيات قوات كييف.



- إسقاط 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية.



- إسقاط 105 مسيرات.

RT