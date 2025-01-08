العيسوي: حكمة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ركيزة أساسية لمواقف الأردن الثابتة وأمنه واستقراره

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بحكمة قيادته ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، ووعي شعبه وتماسك جبهته الداخلية، سيبقى دائمًا قويًا في مواجهة جميع التحديات، ثابتًا على مواقفه الداعمة لقضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال العيسوي إن الأردن، رغم ما يحيط به من أزمات وتحديات، فإنه لا يحيد عن مواقفه ومبادئه الثابتة، ماض في مسيرته التطويرية والتحديثية، مؤكدا أن حكمة جلالة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ضمانة وركيزة أساسية لمواقفه الثابتة وأمنه واستقراره.
جاء ذلك، خلال لقاء العيسوي، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا نسائيا، من أعضاء جمعية تمام الخير لتمكين المرأة والطفل في محافظة الزرقاء، ووفدا يمثل منتدى يمثل أعضاء منتدى جبل عوف الثقافي في محافظة عجلون، في لقاءين منفصلين.
وأكد أن الأردن، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر ببذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية، للأشقاء الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين.
بدورهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم بمواقف وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، ومساعيه الحثيثة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي لمواصلة إمداد الأهل بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية.
وثمنوا الجهود، التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة؛ لبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن.
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