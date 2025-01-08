العيسوي: حكمة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ركيزة أساسية لمواقف الأردن الثابتة وأمنه واستقراره

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بحكمة قيادته ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، ووعي شعبه وتماسك جبهته الداخلية، سيبقى دائمًا قويًا في مواجهة جميع التحديات، ثابتًا على مواقفه الداعمة لقضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وقال العيسوي إن الأردن، رغم ما يحيط به من أزمات وتحديات، فإنه لا يحيد عن مواقفه ومبادئه الثابتة، ماض في مسيرته التطويرية والتحديثية، مؤكدا أن حكمة جلالة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ضمانة وركيزة أساسية لمواقفه الثابتة وأمنه واستقراره.جاء ذلك، خلال لقاء العيسوي، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا نسائيا، من أعضاء جمعية تمام الخير لتمكين المرأة والطفل في محافظة الزرقاء، ووفدا يمثل منتدى يمثل أعضاء منتدى جبل عوف الثقافي في محافظة عجلون، في لقاءين منفصلين.

وأكد أن الأردن، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر ببذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية، للأشقاء الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين.



بدورهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم بمواقف وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، ومساعيه الحثيثة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي لمواصلة إمداد الأهل بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية.



وثمنوا الجهود، التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة؛ لبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن.

