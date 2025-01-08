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الظهراوي : أولادكوا بدرسوا في هولندا واسكتلندا واولادنا في أبو علندا

1/8/2025 5:09:50 AM
(MENAFN- Amman Net) وجه النائب محمد الظهراوي، حديثه لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي قبل باستلام موقع المسؤولية، قائلا: "انه استلم مركبة خربانة تحتاج جميع انواع الصيانة في الوقت الذي لم يتبدل فيه سوى "الجنطات" في إشارة منه الى استخدام نفس الأداوات للاصلاح مما سيؤدي للفشل".
وأكد الظهراوي خلال مناقشة مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، انه منذ 15 عاما يتواجد تحت قبة المجلس وكل رئيس وزراء يأتي يقول سنعمل من أجل الأجيال القادمة ولم يتغير شيء حتى الآن .
واشار الى ان الاردن اكبر منتج للزيوت وللحوم ويقوم بتصديرها في الوقت الذي يشتري المواطنون الكثير من احتياجاتهم بالأقساط، مطالبا بإعادة الاعفاءات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين التي لا يمكن السكوت عنها .
وبشأن المنح والقروض الجامعية قال الظهراوي : أولادكوا بدرسوا في هولندا واسكتلندا واولادنا في أبو علندا لا يجدون من يسأل عنهم، مؤكدا ان التعليم والصحة حقوق للمواطنين، وكما طالب بإعادة النظر بمخالفات السير التي أثقلت كاهل المواطنين .
وختم ان اهل الزرقاء مظلومين ولكنهم يدينوا بالولاء والانتماء وعندما يطلبهم الوطن يكونوا في المقدمة وعندما توزع المكتسبات لا تذكر الزرقاء، مطالبا بانصاف المتقاعدين وزيادة رواتبهم قائلا : عندما لا سمح الله يحدث أمرا في البلد "إخواننا يركبون أول طيارة.. والمتقاعدون يركبون أول دبابة".

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