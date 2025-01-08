مهرجان فن رأس الخيمة لعام 2025: يحتفل بالذكريات والفنون والثقافة في شهر فبراير الجاري

MENAFN - EIN Presswire) © أرشيف مهرجان فن رأس الخيمة

© الجزيرة الحمراء قرية التراثية، رأس الخيمة

©مهرجان فن رأس الخيمة × الدار

RAS AL KHAIMAH, UNITED ARAB EMIRATES, January 8, 2025 /EINPresswire / -- ● تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم رأس الخيمة، يقام المهرجان السنوي من 31 يناير إلى 28 فبراير 2025.● يحتفل مهرجان هذا العام بموضوع "الذاكرة" ويشيد بجمالها، ويدعو الفنانين إلى رحلة من التأمل والاستشفاء والتواصل.● يتميز هذا المهرجان بعطلات نهاية الأسبوع المحورية والأنشطة الفنية وتجارب الطهي والجولات الإرشادية والعروض الحية والمعارض الفنية.يعود مهرجان فن رأس الخيمة لعام 2025، والذي يعد الاحتفال الأول بالفنون والثقافة في المنطقة، ببطاقة إبداعية متجددة، ويعرض أعمالا لأكثر من 100 فنان إلى جانب برنامج غامر يتميز بالعديد من المناقشات المحفزة للفكر وورش عمل تفاعلية وجولات فنية وتراثية وأفلام وتجارب ثقافية أصيلة.يُفتتح مهرجان فن رأس الخيمة في نسخته الثالثة عشر، برعاية شركة الدار، للجمهور يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025، الساعة 9:00 مساءً في قرية الجزيرة الحمراء التراثية. وباعتبارها آخر قرية متبقية لصيد اللؤلؤ، يوفر هذا الموقع التراثي الخلفية المثالية للمهرجان، حيث يلتقي الإبداع بالتقاليد.تتبنى نسخة هذا العام، تحت إشراف ألفيو توماسيني الحائز على جوائز، "الذاكرة" كموضوع للمهرجان وتدعو الزوار لاستكشاف كيف يشكل الماضي الحاضر ويوجه المستقبل. وتشجع الزوار على التعمق في الذكريات الجماعية والشخصية التي يمكن أن ترتبط بمكان أو شخص أو تجربة أو قصة. بداية من الأعمال التركيبية الكبيرة والقصص السينمائية إلى مغامرات الطهي المستوحاة من التراث، ويحتفل مهرجان هذا العام بقوة التذكر وإعادة الابتكار، ويستعرض الروابط بين الفنانين والجمهور والمجتمعات. ومن خلال احتضان هوية الإمارة باعتبارها "أرض الفرص" وجوهرة مخفية للمغامرة والتاريخ والثقافة، يسلط هذا الحدث الضوء على رأس الخيمة كمركز عالمي للتعبير الفني.الجديد لعام 2025 هو إضافة رواق الذكريات، الذي يدعو الزوار للتجول على طول المنطقة C إلى بيت أحمد بن عمران، حيث يمكنهم الإعجاب بمجموعة مختارة من الأعمال الفنية من الفائزين السابقين في المهرجان. وتبرز أحد المزايا الرائعة الأخرى في حديقة الذكريات ذاتية التأمل، وهي عبارة عن تركيب فني حديث أو "بيت النور" الذي يعكس منازل القرية القديمة، ويمزج بين التاريخ والهندسة المعمارية والحشود الحالية. ويعيد هذا العمل الفني تأهيل القرية من الناحية المفاهيمية من خلال دمج الذكريات القديمة مع التجارب المعاصرة.كما لا ينبغي تفويت تجربة بيلي أوف ذا بيست، وهي تجربة طهي من جنوب أفريقيا حصرية بقيادة الشيف أنوشكا هورن والشيف نيل سوارت. سيقام هذا العشاء لليلة واحدة فقط في الأول من مارس 2025، ويضم قائمة تذوق رائعة لأطعمة من مكونات مستدامة وموسمية. التذاكر متاحة بالحجز المسبق على الموقع الإلكتروني للمهرجان.سيسعد عشاق الطعام بعودة مطعم أنتيكا أستراليس الحائز على جوائز. بقيادة فريق العمل المكون من باولو وكيلي بيكارازي، يعود هذا المطعم المؤقت لعامه الثالث، ويجلب معه تجربة تناول طعام تشوتشاريا الشهيرة من أستراليا. حيث يقدم المطعم المعترف به كواحد من أفضل عشرة مطاعم إقليمية في أستراليا، قائمة فريدة من خمسة أطباق إيطالية/ إماراتية باستخدام مكونات عضوية محلية المصدر من دولة الإمارات العربية المتحدة.تعِد النسخة الثالثة عشر من المهرجان بسلسلة من عطلات نهاية الأسبوع المحورية الخاصة التي تتميز بورش عمل تفاعلية وعروض حية ومحادثات شيقة. وتحدد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية (31 يناير - 2 فبراير) نغمة الاحتفال الذي لا ينسى بينما تدعو عطلة نهاية الأسبوع "العودة بالزمن" (7 - 9 فبراير) الزوار إلى الانغماس في الماضي. وتعد عطلة نهاية الأسبوع "الاحتفاء بالأسرة والحيوانات الأليفة" (14 - 16 فبراير) مثالية للعائلات ورفاقهم من ذوي الفراء، حيث تقدم تجربة ممتعة وشاملة للجميع. يختتم المهرجان بعطلة نهاية الأسبوع الثقافية (21 - 23 فبراير)، وهي حدث بارز يحتفي بالتقاليد الثقافية الإماراتية والحرفيين والفنانين.للاطلاع على التفاصيل الكاملة وجداول الفعاليات وآخر المستجدات حول مهرجان فن رأس الخيمة لعام 2025، يرجى زيارةنبذة عن مهرجان فن رأس الخيمةمنذ إنشائه في عام 2013 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، تطور مهرجان فن رأس الخيمة من تجمع متواضع يضم 30 فنانًا محليًا ناشئًا إلى معرض فني وثقافي رائد في الإمارة. يعرف سابقًا باسم مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، ويتجاوز مهرجان فن رأس الخيمة الذي أعيدت تسميته الحدود التقليدية، حيث يعمل كمركز إبداعي ديناميكي مخصص لرعاية المواهب، سواء المحلية أو الدولية. ونحن نحقق ذلك من خلال توفير المنح والفصول التدريبية الرئيسية وورش العمل والفعاليات على مدار العام، مما يعزز النمو الفني. وتحتفي الدورة الثالثة عشر من المهرجان، تحت إشراف ألفيو توماسيني الحائز على جوائز، بالجمال المتقن لـ "الذاكرة" كموضوع لها، وتدعو إلى التأمل والاستشفاء والتواصل. وتشمل أبرز الفعاليات معارض فنية تضم أكثر من 100 فنان وعروض حية وورش عمل وجولات إرشادية وتجارب ثقافية، كلها مصممة للاحتفال بالتراث الغني لإمارة رأس الخيمة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

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