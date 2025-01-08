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بعد الأردن .. كارفور تعلن إغلاق أفرعها في بلد عربي

1/8/2025 1:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كارفور عن توقف عملياتها وإغلاق أفرعها في سلطنة عمان أمس الثلاثاء .
ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" منشوراً يؤكد إغلاق جميع الأفرع في السلطنة بعد عقود من العمل على أراضي سلطنة عمان .
وجاء في منشور الشركة ما يلي : "عملاءنا الكرام، اعتباراً من تاريخ 7 يناير2025، ستتوقف عمليات كارفور في سلطنة عُمان. بالنيابة عن إدارة وموظفي كارفور، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على دعمكم الذي استمر على مدار العقود الماضية. ودمتم بخير وعافية".
وتعتبر سلطنة عمان ثاني بلد عربي يتم إغلاق أفرع شركة كارفور فيها بعد المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/11/2024 .








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