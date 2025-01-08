بعد الأردن .. كارفور تعلن إغلاق أفرعها في بلد عربي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كارفور عن توقف عملياتها وإغلاق أفرعها في سلطنة عمان أمس الثلاثاء .
ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" منشوراً يؤكد إغلاق جميع الأفرع في السلطنة بعد عقود من العمل على أراضي سلطنة عمان .
وجاء في منشور الشركة ما يلي : "عملاءنا الكرام، اعتباراً من تاريخ 7 يناير2025، ستتوقف عمليات كارفور في سلطنة عُمان. بالنيابة عن إدارة وموظفي كارفور، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على دعمكم الذي استمر على مدار العقود الماضية. ودمتم بخير وعافية".
وتعتبر سلطنة عمان ثاني بلد عربي يتم إغلاق أفرع شركة كارفور فيها بعد المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/11/2024 .
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