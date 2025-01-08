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مستشفى الأمير حمزة يجري عملية الأولى من نوعها في وزارة الصحة

1/8/2025 12:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي في قسم جراحة الأعصاب / مستشفى الأمير حمزة عملية نوعية والأولى في مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الصحي العام لإزالة انزلاق غضروفي عنقي بالمنظار الكامل من خلال جرح أقل من 1 سم.


حيث إن العلاج بالمنظار من أحدث التقنيات المستخدمة في علاج الانزلاق الغضروفي، وتتميز هذه التقنية بأنها أقل توغلاً وأكثر أماناً مقارنةً بالجراحة التقليدية، وعدم الحاجة إلى تثبيت ودمج الفقرات كما في مثيلها من العمليات التقليدية. بالإضافة إلى سرعة التعافي وإمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية خلال وقت قصير جداً.


وقد تم إجراء العملية من قبل فريق جراحة الأعصاب بقيادة الدكتور محمد الطراونة، رئيس شعبة جراحة الأعصاب / مستشفى الأمير حمزة، ومشاركة الدكتور سالم الدويري، أستاذ مشارك / الجامعة الهاشمية / كلية الطب، والدكتور محمد نعمان، مقيم جراحة الأعصاب، واستشاري التخدير الدكتور محمود أبو عليم، ومشاركة فريق تمريض عمليات جراحة الأعصاب.


والجدير بالذكر أن فريق جراحة الأعصاب في مستشفى الأمير حمزة حقق تطورًا ملحوظًا في عمليات المنظار للانزلاقات الغضروفية خلال السنتين الماضيتين حيث تم إجراء أكثر من 200 عملية بالمنظار للفقرات القطنية ومعظمها تحت التخدير الموضعي. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في مستشفيات وزارة الصحة ويعتبر استكمالاً لمسيرة التطوير ومواكبة التطور في القطاع الطبي عالميًا ويأتي بدعم وتوجيهات من مجلس إدارة المستشفى ممثلاً بمعالي د. فراس الهواري وزير الصحة رئيس المجلس، وعطوفة الدكتور كفاح أبو طربوش المدير العام.


وتجدر الإشارة إلى أن العملية الجراحية انتهت بفضل الله دون حدوث مضاعفات وأبدى المريض تعافيًا سريعًا بعد العملية.

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