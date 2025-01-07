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قطر: محادثات الهدنة في غزة تتواصل ((على المستوى الفني))

1/7/2025 7:15:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬قطر‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬بشأن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬وإسرائيل‭ ‬تتواصل‭ ‬‮«‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الاجتماعات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متواصلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الفني،‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬وفود‭ ‬حاليا‮»‬‭.‬

وتلعب‭ ‬قطر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬متواصلة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭. ‬

وقال‭ ‬الأنصاري‭: ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬مناقشتها‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الجارية،‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬المفاوضات‭.‬

وقالت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬استؤنفت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬سمحت‭ ‬للمفاوضين‭ ‬بمواصلة‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭.‬

وانتهت‭ ‬جولة‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬بإلقاء‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬الآخر‭ ‬بالفشل،‭ ‬إذ‭ ‬اتهمت‭ ‬حماس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوضع‭ ‬‮«‬شروط‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬اتهمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بوضع‭ ‬‮«‬عقبات‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭.‬

وفي‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أعربت‭ ‬قطر‭ ‬عن‭ ‬تفاؤلها‭ ‬بعودة‭ ‬‮«‬الزخم‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقبل‭ ‬شهر،‭ ‬قالت‭ ‬الدوحة‭ ‬إنها‭ ‬علّقت‭ ‬وساطتها،‭ ‬وإنها‭ ‬ستستأنف‭ ‬الوساطة‭ ‬عندما‭ ‬تظهر‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬‮«‬الاستعداد‭ ‬والجدية‮»‬‭.‬

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