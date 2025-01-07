قطر: محادثات الهدنة في غزة تتواصل ((على المستوى الفني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الدوحة – (أ ف ب): أكدت قطر أمس أن المحادثات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتواصل «على المستوى الفني» بين الطرفين، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي: إن «الاجتماعات على المستوى الفني لا تزال متواصلة بين الطرفين»، مضيفا «أما على مستوى أعلى من المستوى الفني، فليس هناك أي وفود حاليا».
وتلعب قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، دور الوسيط في محادثات متواصلة منذ أشهر خلف الكواليس بهدف التوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن الرهائن.
وقال الأنصاري: إن هناك «الكثير من القضايا التي يجري مناقشتها» في الاجتماعات الجارية، لكنه رفض الخوض في التفاصيل لضمان حسن سير المفاوضات.
وقالت حركة حماس نهاية الأسبوع الماضي إن المفاوضات غير المباشرة في الدوحة استؤنفت، في حين قالت إسرائيل إنها سمحت للمفاوضين بمواصلة المحادثات في العاصمة القطرية.
وانتهت جولة سابقة من الوساطة في ديسمبر بإلقاء كل طرف اللوم على الآخر بالفشل، إذ اتهمت حماس إسرائيل بوضع «شروط جديدة» فيما اتهمت إسرائيل الحركة الفلسطينية بوضع «عقبات جديدة» أمام التوصل إلى اتفاق.
وفي ديسمبر، أعربت قطر عن تفاؤلها بعودة «الزخم» إلى المحادثات بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وقبل شهر، قالت الدوحة إنها علّقت وساطتها، وإنها ستستأنف الوساطة عندما تظهر إسرائيل وحماس «الاستعداد والجدية».
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