إدخال تقنية الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية في الخدمات الطبية الملكية

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: "إننا نسعى دائماً ضمن سياسة الخدمات الطبية الملكية إلى إدخال التقنيات العلاجية القلبية الدقيقة كافة لمركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب لتواكب آخر المستجدات العلمية، والتي تسهم في تسريع وتيرة العمل وتقديم خدمة طبية مميزة وذات جودة عالية للمرضى".

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