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المدن والقرى يباشر بتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

1/7/2025 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن بنك تنمية المدن والقرى عن تطبيقه الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني (JNCSF) بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني وذلك في إطار جهود المركز لتطوير منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وبناءً على أحكام المادة (6-أ / 6-ب) من قانون الأمن السيبراني رقم (16) لعام 2019.


ويأتي هذا الإجراء ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

MENAFN07012025000208011052ID1109063290

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