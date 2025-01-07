المدن والقرى يباشر بتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن بنك تنمية المدن والقرى عن تطبيقه الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني (JNCSF) بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني وذلك في إطار جهود المركز لتطوير منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وبناءً على أحكام المادة (6-أ / 6-ب) من قانون الأمن السيبراني رقم (16) لعام 2019.
ويأتي هذا الإجراء ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
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