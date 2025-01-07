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وزير الأوقاف يعلن انطلاق المراكز الشتوية لتحفيظ القرآن الكريم

1/7/2025 3:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة، عن انطلاق المراكز الشتوية لتحفيظ القرآن الكريم للطالبات والطلاب، تزامناً مع بدء العطلة الشتوية للمدارس للعام الدراسي 2024/2025 في جميع محافظات المملكة.
وأشار التعميم الصادر عن وزير الأوقاف، إلى أن الهدف من إقامة المراكز الشتوية استغلال أوقات الطلاب والطالبات في قراءة القرآن الكريم وحفظه وتعلّم أحكامه، ومعرفة السنة النبوية الشريفة، وسيرة نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراز مظاهر الإبداع لدى الطلبة من خلال الأنشطة والندوات والمحاضرات، وتفعيل دور الشباب في خدمة دور القرآن الكريم، وبيان أهمية دور القرآن الكريم في خدمة المجتمع.
وتضمن التعميم الصادر عن وزير الأوقاف سلسلة من الأنشطة الريادية خلال المراكز الشتوية، من إقامة لقاءات القراءات القرآنية لطلاب دور القرآن الكريم، والرحلات التفاعلية إلى مقامات الصحابة، وإطلاق نادي المحافظة على البيئة، والنشاطات البدنية والرياضية والصحيّة، وتبادل الخبرات بين دور القرآن الكريم على مستوى المديريات، وإطلاق نادي الحوار القرآني، وعقد يوم قرآني بحضور أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
يشار إلى أن وزارة الأوقاف تطلق في العطلتين الشتوية والصيفية المراكز الشتوية والصيفية لتحفيظ القرآن الكريم لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، إضافة لوجود دور القرآن الكريم الدائمة في جميع مناطق المملكة والتي تعلّم القرآن الكريم طيلة العام.








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