وزيرة الداخلية الألمانية تعلن أن ألمانيا ستعيد تقييم وضع الحماية الممنوحة للاجئين السوريين

(MENAFN
) أعلنت وزيرة
الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن ألمانيا ستعيد تقييم وضع الحماية الممنوحة للاجئين السوريين، وذلك بعد تقارير عن تحسن الاستقرار في سوريا, وأوضحت فيزر أن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين(بي أي ام اف) سيقيم ما إذا كانت الحماية الممنوحة لهؤلاء الأفراد لا تزال ضرورية، وقد يتم سحبها إذا تم اعتبار الوضع في سوريا مستقرًا بما يكفي لعودتهم, وستؤثر هذه المراجعة على الأفراد الذين لا يملكون حقوق الإقامة بناءً على العمل أو التعليم ولم يعودوا طواعية إلى سوريا, ومع ذلك، أكدت فيزر أن أولئك الذين اندمجوا جيدًا في المجتمع الألماني—من خلال العمل، وتعلم اللغة، وبناء حياة—يجب أن يُسمح لهم بالبقاء في البلاد.
كما أبرزت فيزر أهمية تسهيل عودة اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى سوريا طواعية, ودعت أيضًا إلى ترحيل سريع للأفراد المدانين بجرائم خطيرة، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل قد تم توسيعها وستُنفذ عندما تسمح الظروف في سوريا بذلك.
وحاليًا، يقيم حوالي مليون سوري في ألمانيا، بعد أن كان المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين قد علق طلبات اللجوء من السوريين بعد سقوط نظام البعث في ديسمبر.
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