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تشاد والسنغال تدينان تصريحات ماكرون حول الدعم العسكري الفرنسي لإفريقيا

1/7/2025 1:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نددت تشاد والسنغال بتصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، وقال فيها إن دول الساحل "لم تشكر بلاده على الدعم الذي قدمته للقارة الإفريقية في مكافحة الإرهاب".
وقال ماكرون أمس الاثنين إن بلاده كانت "محقة في تدخلها عسكريا في منطقة الساحل ضد الإرهاب منذ عام 2013، لكن القادة الأفارقة نسوا أن يقولوا شكرا لفرنسا على هذا الدعم".


وأضاف أنه لولا هذا التدخل العسكري الفرنسي "لما كان لأي من هؤلاء القادة الأفارقة أن يحكم اليوم دولة ذات سيادة".


وأدلى ماكرون بكلامه هذا خلال الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا في العالم، وأضاف الرئيس الفرنسي "لا يهم سيأتي هذا الشكر مع الوقت".


وأثارت هذه التصريحات استنكارا شديدا في كل من نجامينا ودكار.

RT

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