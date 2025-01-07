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رمز في الصراع المحتدم .. ما أهمية سد تشرين السوري ؟

1/7/2025 1:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في قلب الصراع الدائر في شمال سوريا، يبرز سد تشرين كأحد أبرز المواقع الاستراتيجية التي تتنازع عليها الأطراف المختلفة.
بُني السد عام 1999 على نهر الفرات، ليكون مصدرا حيويا للطاقة والمياه، حيث يولد الكهرباء ويمد مناطق واسعة في الشمال السوري بمياه الري والشرب، ما جعله شريان حياة أساسي للسكان والزراعة.
وتعتبر السيطرة على السد وسيلة ضغط على الأطراف الأخرى، نظرًا لاعتماد العديد من المناطق الزراعية والمدن على تدفق مياه الفرات لأغراض الري والشرب.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا السد في البحيرة الضخمة التي تشكلت بعد بنائه، إذ تحتوي على كميات كبيرة من المياه العذبة المجمعة من نهر الفرات.
وبحيرة سد تشرين هي واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في سوريا، وتقع في محافظة حلب.
ويستخدم السد لتنظيم تدفق المياه لري آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في شمال سوريا، ما يجعل السيطرة عليه تعني التحكم في الأمن الغذائي للمنطقة، مما يضاعف من أهميته للأطراف المتنازعة.
ويقع السد في منطقة استراتيجية تربط بين محافظات حلب والرقة والحسكة، وهو ما يمنح من يسيطر عليه قدرة على التحكم في طرق الإمداد والتحركات العسكرية.
إلى جانب موقعه الجغرافي، يمثل السد حاجزًا طبيعيًا يمكن استخدامه كخط دفاع أمام الهجمات العسكرية، ما يزيد من أهميته في المعادلة العسكرية.
ويُعتبر سد تشرين رمزا استراتيجيا لأي طرف يسيطر عليه، لذا فإن المعارك التي تدور حوله ليست فقط للسيطرة على الموارد المائية والكهرباء، بل هي صراع على النفوذ والاستحواذ، لتظل هذه المنشأة الحيوية عنوانًا بارزًا للصراع المستمر في سوريا.
سكاي نيوز








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