الدولار يتراجع مع ترقب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تراجع الدولار اليوم الاثنين، قليلا لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في عامين، مع ترقب المتعاملين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى قليلا إلى 108.89 نقطة في التعاملات المبكرة.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليبقى عند 1.0310 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.2440 دولار، وانخفض الين 0.24 بالمئة إلى 157.66 للدولار.
وهبط اليوان في السوق المحلية إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 7.3289 للدولار، في حين انخفضت العملة الصينية في السوق الخارجية 0.06 بالمئة إلى 7.3558 للدولار، وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.6227 دولار أمريكي، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.56245 دولار أميركي.
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