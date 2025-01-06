الدولار يتراجع مع ترقب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجع الدولار اليوم الاثنين، قليلا لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في عامين، مع ترقب المتعاملين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.



وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست أخرى قليلا إلى 108.89 نقطة في التعاملات المبكرة.



ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليبقى عند 1.0310 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.2440 دولار، وانخفض الين 0.24 بالمئة إلى 157.66 للدولار.



وهبط اليوان في السوق المحلية إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 7.3289 للدولار، في حين انخفضت العملة الصينية في السوق الخارجية 0.06 بالمئة إلى 7.3558 للدولار، وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.6227 دولار أمريكي، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.56245 دولار أميركي.