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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الإثنين

1/6/2025 2:07:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه و الورقيات الواردة إلى سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين ، 3400 طنا، منها 2044 طن خضار، و 1128 طن فواكه، و 227 طن ورقيات.
وتاليا أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي لليوم الإثنين :








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