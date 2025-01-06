أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الإثنين

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الإثنين
التاريخ
1/6/2025 2:07:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت كميات الخضار والفواكه و الورقيات الواردة إلى سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين ، 3400 طنا، منها 2044 طن خضار، و 1128 طن فواكه، و 227 طن ورقيات.
وتاليا أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي لليوم الإثنين :
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