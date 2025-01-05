فلسطين النيابية تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ثمنت لجنة فلسطين النيابية، دور الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في جميع المحافل الإقليمية والدولية والتي تترجمها الحكومة.
وأشادت اللجنة، في تصريح على لسان رئيسها النائب سليمان السعود، بدور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على ما بذلته من جهود ومتابعة مستمرة، للإفراج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.
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