Sunday, 05 January 2025 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فلسطين النيابية تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي

1/5/2025 3:12:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمنت لجنة فلسطين النيابية، دور الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في جميع المحافل الإقليمية والدولية والتي تترجمها الحكومة.


وأشادت اللجنة، في تصريح على لسان رئيسها النائب سليمان السعود، بدور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على ما بذلته من جهود ومتابعة مستمرة، للإفراج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.

MENAFN05012025000208011052ID1109056960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث