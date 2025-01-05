فلسطين النيابية تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمنت لجنة فلسطين النيابية، دور الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في جميع المحافل الإقليمية والدولية والتي تترجمها الحكومة.



وأشادت اللجنة، في تصريح على لسان رئيسها النائب سليمان السعود، بدور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على ما بذلته من جهود ومتابعة مستمرة، للإفراج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.