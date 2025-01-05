سموتريتش يحدد موعدا لعودة سكان مستوطنات الشمال
التاريخ
1/5/2025 10:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن وزير
المالية بتسلئيل سموتريتش حدد يوم 1 مارس/آذار المقبل موعدا لإعادة السكان إلى بلدات الشمال.
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