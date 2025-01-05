16 يناير.. انطلاق معرض أفروبلاست لتكنولوجيا صناعات البلاستيك

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق فعاليات معرض“أفروبلاست”، لتكنولوجيا البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، فى الفترة من 16 إلى 19 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يشارك فى المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية.

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يعد المعرض بمثابة منصة أعمال يعرض المشاركون من خلالها أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الصناعية لدعم مختلف قطاعات الأعمال فى مجالات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة.

وسيخصص جناح لمنتجات البلاستيك متعددة الاستخدامات داخل المعرض يضم نحو 30 عارضًا، وذلك بهدف إبراز أحدث المنتجات، والمساعدة فى توقيع عقود تصديرية مع الزوار والمشترين الدوليين.

وسيضم المعرض عددًا من الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية التى يديرها خبراء ومصدرون ومسؤولون حكوميون، لتسليط الضوء على توطين الصناعة المحلية وتمكين الشركات من اختراق الأسواق التصديرية الجديدة فى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاشتراطات والمواصفات المطلوبة دولياً.

وتشير التوقعات الأولية بناءً على تسجيل الحضور إلى أن المعرض سيشهد زيارة نحو 15 ألف زائر مصرى، بالإضافة إلى أكثر من 50 مشترٍ دولى خلال فترة انعقاده.

وتسعى النسخة الحالية من“أفروبلاست” إلى زيادة عدد الصفقات التصديرية بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الصناعة المصرية مرشحة لتحقيق نمو كبير خلال الفترة المقبلة بدعم من مساعى الشركات لفتح أسواق تصديرية جديدة.

أضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية يُعد من القطاعات الواعدة، لما يتمتع به من قاعدة إنتاجية واسعة، وخبرات بشرية مدربة فى مختلف التخصصات.

وتابع أن هذا القطاع يمثل القاطرة التى تُحرك عجلة الإنتاج الصناعى والزراعى فى البلاد، حيث تُعد منتجاته من السلع الوسيطة والمدخلات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية، كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وفقًا لخريطة مصر الاستثمارية.

وأشار إلى أن المجلس يخطط للوصول بصادرات مصر من مختلف منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط نحو 3.8 مليارات دولار بنهاية 2025، وذلك بدعم من تكثيف المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية والتوسع فى إرسال البعثات التجارية.

من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن معرض“أفروبلاست” يُعد منصة فعّالة تتيح للشركات العارضة الوصول إلى أسواق 12 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يُسهم فى تعزيز الحلول المستدامة لمعالجة مشكلة تدوير وتقليل النفايات البلاستيكية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية لتطوير القطاع الصناعى.

وأشار المهندس أحمد مصطفى، مدير معرض“أفروبلاست”، إلى أن المعرض يهدف إلى أن يكون الملتقى الإقليمى الأمثل لصناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، حيث يوفر منصة شاملة تتيح للشركات والزوار اتخاذ القرارات التعاقدية بشكل فورى.

وأكد أن الحملة الترويجية للمعرض تستهدف جذب الزوار المتخصصين من مصر ودول الجوار.

وتتعاون شركتى“بيزنس بلس” الإماراتية القابضة، ، و”فيجين فيرز”، فى تنظيم فعاليات المعرض، الذى سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، وتحت رعاية وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبدعم من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.