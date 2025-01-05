16 يناير.. انطلاق معرض أفروبلاست لتكنولوجيا صناعات البلاستيك

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنطلق فعاليات معرض“أفروبلاست”، لتكنولوجيا صناعات
البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، فى الفترة من 16 إلى 19 يناير الجارى.
ومن المقرر أن يشارك فى المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية.
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يعد المعرض بمثابة منصة أعمال يعرض المشاركون من خلالها أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الصناعية لدعم مختلف قطاعات الأعمال فى مجالات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة.
وسيخصص جناح لمنتجات البلاستيك متعددة الاستخدامات داخل المعرض يضم نحو 30 عارضًا، وذلك بهدف إبراز أحدث المنتجات، والمساعدة فى توقيع عقود تصديرية مع الزوار والمشترين الدوليين.
وسيضم المعرض عددًا من الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية التى يديرها خبراء ومصدرون ومسؤولون حكوميون، لتسليط الضوء على توطين الصناعة المحلية وتمكين الشركات من اختراق الأسواق التصديرية الجديدة فى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاشتراطات والمواصفات المطلوبة دولياً.
وتشير التوقعات الأولية بناءً على تسجيل الحضور إلى أن المعرض سيشهد زيارة نحو 15 ألف زائر مصرى، بالإضافة إلى أكثر من 50 مشترٍ دولى خلال فترة انعقاده.
وتسعى النسخة الحالية من“أفروبلاست” إلى زيادة عدد الصفقات التصديرية بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030. أبوالمكارم: 3.8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات البلاستيك بنهاية 2025
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الصناعة المصرية مرشحة لتحقيق نمو كبير خلال الفترة المقبلة بدعم من مساعى الشركات لفتح أسواق تصديرية جديدة.
أضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية يُعد من القطاعات الواعدة، لما يتمتع به من قاعدة إنتاجية واسعة، وخبرات بشرية مدربة فى مختلف التخصصات. “البلاستيك” يستحوذ على 29% من صادرات مصر الكيماوية خلال النصف الأول
وتابع أن هذا القطاع يمثل القاطرة التى تُحرك عجلة الإنتاج الصناعى والزراعى فى البلاد، حيث تُعد منتجاته من السلع الوسيطة والمدخلات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية، كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وفقًا لخريطة مصر الاستثمارية.
وأشار إلى أن المجلس يخطط للوصول بصادرات مصر من مختلف منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط نحو 3.8 مليارات دولار بنهاية 2025، وذلك بدعم من تكثيف المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية والتوسع فى إرسال البعثات التجارية. مجيد:“أفروبلاست” منصة فعّالة تتيح للشركات العارضة الوصول إلى 12 سوقًا تصديريًا
من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن معرض“أفروبلاست” يُعد منصة فعّالة تتيح للشركات العارضة الوصول إلى أسواق 12 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يُسهم فى تعزيز الحلول المستدامة لمعالجة مشكلة تدوير وتقليل النفايات البلاستيكية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية لتطوير القطاع الصناعى.
وأشار المهندس أحمد مصطفى، مدير معرض“أفروبلاست”، إلى أن المعرض يهدف إلى أن يكون الملتقى الإقليمى الأمثل لصناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، حيث يوفر منصة شاملة تتيح للشركات والزوار اتخاذ القرارات التعاقدية بشكل فورى.
وأكد أن الحملة الترويجية للمعرض تستهدف جذب الزوار المتخصصين من مصر ودول الجوار.
وتتعاون شركتى“بيزنس بلس” الإماراتية القابضة، ، و”فيجين فيرز”، فى تنظيم فعاليات المعرض، الذى سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، وتحت رعاية وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبدعم من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
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