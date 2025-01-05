الزراعة: 13.2% من المساحات المزروعة بالزيتون لم يتمكن أصحابها من الوصول اليها

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أفادت وزارة الزراعة بأن المساحات التي لم يتمكن المزارعون من الوصول اليها خلال موسم الزيتون الأخير وقطف ثمارها، بأكثر من 110 آلاف دونم (حوالي 13.2% من المساحة المزروعة بالزيتون في المحافظات الشمالية).

وأضافت الوزارة في تقرير نشرته خلال مؤتمر اختتام الحملة الوطنية الشاملة لقطف الزيتون "الفزعة" لعام 2024، اليوم الأحد، أنه بعد هذه الحملة انخفضت تلك المساحات إلى حوالي 35 ألف دونم، أي حوالي 4.2% من مجمل المساحة المزروعة بالزيتون.

أما في المحافظات الجنوبية، تم تدمير ما يربو على 75% من أشجار الزيتون، ولم يتمكن أهلنا في القطاع، إلا قطف جزء ضئيل جدا من الأراضي غير المدمرة.

وحول العقبات والمخاطر الجمة التي تواجه المزارعين في موسم قطف الزيتون، لفت التقرير إلى أنه بسبب المستعمرين وجيش الاحتلال، لم يتمكن المزارعون من قطف عشرات آلاف الدونمات، أو القيام بالعمليات الزراعية اللازمة من حراثة وتقليم وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أنها دعت هذا العام لشحذ الهمم واستنهاض روح المؤازرة والتحدي للخروج بموسم قطاف زيتون مثمر من خلال القيام بحملة وطنية تطوعية (الفزعة) لقطف الزيتون، بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية المختلفة، والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية لمساندة المزارعين بالوصول إلى أراضيهم وقطف منتوج أشجارهم من الزيتون، مركزين على مناطق أساسية تتعرض مرارا لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين التي شملت مناطق خلف جدار الفصل العنصري، وجوار الجدار، ومحاذات المستوطنات غير الشرعية، وعلى جوانب الطرق الرئيسية في المناطق المصنفة (ج).

وأوضحت الوزارة أنه تقرر اعتماد الحملة الوطنية لقطف الزيتون (الفزعة) كأحد برامج الوزارة السنوية الدائمة.

هذا الجدول يوضح المساحات التي لم يتمكن المزارعون من الوصول اليها وقطف ثمار الزيتون فيها للموسم 2024 مقارنة بالموسم 2023.