بورصة عمان تغلق على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.54 بالمئة الى مستوى 2534 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2507 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 14 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.