الخطوة الأولى نحو تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تخيل حياة أكثر بساطة مع وقت إضافي للاستمتاع بما يهمك، بل تخيل أن تحصل على الدعم الذي تحتاجه دون الحاجة إلى طلبه. في عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة، أصبحت حرية التركيز على أولوياتك واقعاً ملموساً وقريباً ستكون بين يديك مع أجهزة 'Galaxy'.



قبل بضعة أسابيع، أطلقنا البرنامج التجريبي لواجهة 'One UI 7'، ليمثل بذلك بداية حقبة جديدة مع أول نظام تشغيل مدمج بالذكاء الاصطناعي، وهو منصة ذكاء اصطناعي حقيقية تُحدث نقلة نوعية في تجربة الهواتف المحمولة للمستخدمين من خلال إمكانيات تخصيص مبتكرة وغير مسبوقة.

وتركز 'Galaxy' على الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الخصوصية، فمنذ إطلاق أول هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي وحتى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة، تضع 'Galaxy' الخصوصية على رأس أولوياتها، حيث ندرك أنك تريد هاتفاً يفهم احتياجاتك، ويتكيف مع نمط حياتك، ويُسهل مهامك اليومية مع ضمان الحفاظ على أمان بياناتك الشخصية بالكامل.

واستعداداً للإصدار المقبل من سلسلة 'Galaxy S' التي سترسي معايير جديدة، نقدم للمستخدمين تجربة تجمع بين راحة البال وإمكانات تخصيص أكبر. ولهذا السبب، قمنا بتطوير محرك البيانات الشخصية "Personal Data Engine"، وهو ابتكار قوي في مجال الخصوصية يضمن حماية البيانات الشخصية على الجهاز وعبر التطبيقات المختلفة.

كما تُحفظ البيانات الشخصية في مساحة آمنة، محمية بعناية بواسطة مفتاح تشفير تتم إدارته عبر 'Knox Vault'، النظام الموثوق الذي يُستخدم لحماية المعلومات الأكثر حساسية على هاتفك الذكي، مثل بياناتك البيومترية. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن تقنية التشفير ما بعد الكمّ "PQC" أمان بياناتك لمواجهة التهديدات المستقبلية الناشئة عن تقنيات الحوسبة الكمية.

واستناداً إلى هذا الأساس القوي من الخصوصية، نفتح آفاقاً جديدة لتجارب هاتفية جديدة ومبتكرة مصممة خصيصاً لتلائم أسلوب حياتك، فقط مع 'Galaxy'.

ويمثل شريط Now Bar أحد أبرز مميزات واجهة 'One UI 7'، حيث يعيد تعريف التخصيص من خلال دمج أنشطتك اليومية وتطبيقاتك الأكثر استخداماً مباشرة في شاشة القفل، كما يمكّنك هذا الشريط من التحكم في وسائل الترفيه، وضبط توقيت تدريباتك الشخصية، والحصول على الاتجاهات إلى وجهتك التالية، أو بدء التواصل بلغات أخرى بكل سهولة.

ويعمل شريط 'Now Bar' كنقطة وصول لتجارب هي الأكثر شمولية وذكاءً على أجهزة 'Galaxy' . ولن يقتصر دور هاتفك على إرسال الإشعارات، بل سيساهم في تحسين أسلوب حياتك بشكل كامل.

تخيل أنك تستعد لرحلة من سيول في كوريا إلى سان خوسيه في كاليفورنيا. وأثناء تجهيزك، يقترح هاتفك إنشاء مجلد يحتوي على تطبيقاتك الأساسية لتسهيل الوصول إليها، ولضمان عدم تفويت رحلتك ينبهك الهاتف عندما يحين وقت المغادرة إلى المطار، كما يقدم لك قائمة تشغيل مخصصة للسفر تضيف أجواء ممتعة على رحلتك الطويلة.

وبلمسة واحدة، يمكنك الاطلاع على توقعات الطقس دون الحاجة إلى البحث أو التنقل بين التطبيقات. وخلال رحلتك، يحرص هاتفك على توثيق أجمل اللحظات، ومع نهاية كل يوم يمنحك فرصة لاستعادة ذكرياتك المميزة.

ويوفّر لك 'Galaxy AI' نصائح وتوصيات عملية صباحاً ومساءً، مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتك اليومية ليبقيك على اطلاع ويقدم لك الدعم، في تجربة شخصية مبتكرة مع ضمان الخصوصية التي يمكنك الوثوق بها دائماً، ما يمثل المرحلة الجديدة من 'Galaxy AI'.

