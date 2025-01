الخطوة الأولى نحو تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تخيل حياة أكثر بساطة مع وقت إضافي للاستمتاع بما يهمك، بل تخيل أن تحصل على الدعم الذي تحتاجه دون الحاجة إلى طلبه. في عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة، أصبحت حرية التركيز على أولوياتك واقعاً ملموساً وقريباً ستكون بين يديك مع أجهزة 'Galaxy'.



قبل بضعة أسابيع، أطلقنا البرنامج التجريبي لواجهة 'One UI 7'، ليمثل بذلك بداية حقبة جديدة مع أول نظام تشغيل مدمج بالذكاء الاصطناعي، وهو منصة ذكاء اصطناعي حقيقية تُحدث نقلة نوعية في تجربة الهواتف المحمولة للمستخدمين من خلال إمكانيات تخصيص مبتكرة وغير مسبوقة.

وتركز 'Galaxy' على الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الخصوصية، فمنذ إطلاق أول هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي وحتى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة، تضع 'Galaxy' الخصوصية على رأس أولوياتها، حيث ندرك أنك تريد هاتفاً يفهم احتياجاتك، ويتكيف مع نمط حياتك، ويُسهل مهامك اليومية مع ضمان الحفاظ على أمان بياناتك الشخصية بالكامل.

واستعداداً للإصدار المقبل من سلسلة 'Galaxy S' التي سترسي معايير جديدة، نقدم للمستخدمين تجربة تجمع بين راحة البال وإمكانات تخصيص أكبر. ولهذا السبب، قمنا بتطوير محرك البيانات الشخصية "Personal Data Engine"، وهو ابتكار قوي في مجال الخصوصية يضمن حماية البيانات الشخصية على الجهاز وعبر التطبيقات المختلفة.

كما تُحفظ البيانات الشخصية في مساحة آمنة، محمية بعناية بواسطة مفتاح تشفير تتم إدارته عبر 'Knox Vault'، النظام الموثوق الذي يُستخدم لحماية المعلومات الأكثر حساسية على هاتفك الذكي، مثل بياناتك البيومترية. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن تقنية التشفير ما بعد الكمّ "PQC" أمان بياناتك لمواجهة التهديدات المستقبلية الناشئة عن تقنيات الحوسبة الكمية.

واستناداً إلى هذا الأساس القوي من الخصوصية، نفتح آفاقاً جديدة لتجارب هاتفية جديدة ومبتكرة مصممة خصيصاً لتلائم أسلوب حياتك، فقط مع 'Galaxy'.

ويمثل شريط Now Bar أحد أبرز مميزات واجهة 'One UI 7'، حيث يعيد تعريف التخصيص من خلال دمج أنشطتك اليومية وتطبيقاتك الأكثر استخداماً مباشرة في شاشة القفل، كما يمكّنك هذا الشريط من التحكم في وسائل الترفيه، وضبط توقيت تدريباتك الشخصية، والحصول على الاتجاهات إلى وجهتك التالية، أو بدء التواصل بلغات أخرى بكل سهولة.

ويعمل شريط 'Now Bar' كنقطة وصول لتجارب هي الأكثر شمولية وذكاءً على أجهزة 'Galaxy' . ولن يقتصر دور هاتفك على إرسال الإشعارات، بل سيساهم في تحسين أسلوب حياتك بشكل كامل.

تخيل أنك تستعد لرحلة من سيول في كوريا إلى سان خوسيه في كاليفورنيا. وأثناء تجهيزك، يقترح هاتفك إنشاء مجلد يحتوي على تطبيقاتك الأساسية لتسهيل الوصول إليها، ولضمان عدم تفويت رحلتك ينبهك الهاتف عندما يحين وقت المغادرة إلى المطار، كما يقدم لك قائمة تشغيل مخصصة للسفر تضيف أجواء ممتعة على رحلتك الطويلة.

وبلمسة واحدة، يمكنك الاطلاع على توقعات الطقس دون الحاجة إلى البحث أو التنقل بين التطبيقات. وخلال رحلتك، يحرص هاتفك على توثيق أجمل اللحظات، ومع نهاية كل يوم يمنحك فرصة لاستعادة ذكرياتك المميزة.

ويوفّر لك 'Galaxy AI' نصائح وتوصيات عملية صباحاً ومساءً، مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتك اليومية ليبقيك على اطلاع ويقدم لك الدعم، في تجربة شخصية مبتكرة مع ضمان الخصوصية التي يمكنك الوثوق بها دائماً، ما يمثل المرحلة الجديدة من 'Galaxy AI'.