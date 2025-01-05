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المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 يُجري أعمال صيانة وتوسعة (صور)

1/5/2025 6:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للأهل والأشقاء في مدينة نابلس، أجرى المستشفى الميداني الأردني نابلس/5، أعمال صيانة وتوسعة تهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة في ظل الظروف الجوية الحالية، وزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال أعداد متزايدة من المرضى.


وأوضح قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة جاءت استجابةً للزيادة الملحوظة في أعداد المراجعين، وحرصاً على توفير خدمات تلبي احتياجات السكان، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز جاهزية المستشفى لضمان تقديم خدمات طبية شاملة ومتكاملة.


يُشار إلى أن المستشفى أُنشئ بتوجيهات ملكية سامية، تأكيداً على التزام المملكة الأردنية الهاشمية بدعم الأشقاء في فلسطين وتقديم العون الإنساني والطبي لتحسين ظروفهم الصحية والتخفيف من معاناتهم.








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