الفيصلي يعلن انتقال مدربه أبو هشهش إلى المنتخب الوطني

(MENAFN
- Amman Net) أعلن النادي الفيصلي انتقال مدربه العام شادي أبو هشهش، إلى المنتخب الوطني لكرة القدم.
وأشار الفيصلي إلى أن المدرب العام في فريق كرة القدم
للنادي، انتقل للعمل مدربا في المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، مؤكدا موافقة النادي على انتقاله في إطار سياسة النادي لتوفير الدعم للمنتخبات الوطنية.
يشار إلى أن أبو هشهش، كان يعمل مدربا عاما في فريق الفيصلي إلى جانب المدير الفني جمال أبو عابد.
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