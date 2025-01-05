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الفيصلي يعلن انتقال مدربه أبو هشهش إلى المنتخب الوطني

1/5/2025 6:10:57 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن النادي الفيصلي انتقال مدربه العام شادي أبو هشهش، إلى المنتخب الوطني لكرة القدم.
وأشار الفيصلي إلى أن المدرب العام في فريق كرة القدم للنادي، انتقل للعمل مدربا في المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، مؤكدا موافقة النادي على انتقاله في إطار سياسة النادي لتوفير الدعم للمنتخبات الوطنية.
يشار إلى أن أبو هشهش، كان يعمل مدربا عاما في فريق الفيصلي إلى جانب المدير الفني جمال أبو عابد.

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