مصر تعلن عن إعفاء جمركي جديد على الهواتف المحمولة المستوردة

(MENAFN
) أعلن الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، عن قرار جديد يتعلق بالإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة، ووصفه بأنه مفاجأة سارة للمصريين. وأوضح موسى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن القرار يعفي هاتفًا محمولًا شخصيًا مستعملًا يتم جلبه من الخارج من الرسوم الجمركية، بشرط أن يكون قد تم استخدامه قبل الأول من يناير 2025. كما يشمل الإعفاء هاتفًا جديدًا واحدًا يُستقبل كهدية، بشرط تسجيله رسميًا لدى موظفي الجمارك عبر تطبيق "تليفوني" الذي أطلقته مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
بدأت الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية تصل إلى 38 بالمئة على الهواتف المحمولة المستوردة، بهدف مواجهة عمليات التهريب التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالشركات المحلية العاملة في مجال الاتصالات. ويعد تطبيق "تليفوني" جزءًا أساسيًا من هذه المبادرة، حيث يتيح للمسافرين تسجيل الأجهزة التي يتم إحضارها من الخارج، سواء للحصول على إعفاء جمركي أو لتحديد الرسوم المقررة على الأجهزة غير المعفاة.
وفي إطار تعزيز التنظيم، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إرسال إشعارات إلى المواطنين المطالبين بدفع الرسوم الجمركية على هواتفهم المحمولة. وبدأت هذه الإشعارات تُرسل اعتبارًا من يوم الأحد، وتستهدف بشكل أساسي الأجهزة التي دخلت البلاد عبر وسائل غير رسمية. من خلال ضمان التسجيل الصحيح وتحصيل الرسوم، تهدف الحكومة إلى خلق سوق اتصالات أكثر شفافية وتنظيمًا، مما يقلل من انتشار الهواتف المهربة والخسائر الاقتصادية المرتبطة بها.
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