روسيا تتوعد ((بالرد)) بعد استهدافها بصواريخ أمريكية الصنع أطلقت من أوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

موسكو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توعدت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬بالرد‮»‬‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬صواريخ‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬أراضيها،‭ ‬وفق‭ ‬موسكو،‭ ‬بعدما‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬سيواجه‭ ‬برد‭ ‬شديد‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬أوصيائه‭ ‬الغربيين،‭ ‬ستكون‭ ‬موضع‭ ‬رد‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنه‭ ‬اعترض‭ ‬ثمانية‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أتاكمس‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭.‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬هدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بضرب‭ ‬وسط‭ ‬كييف‭ ‬بصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬تفوق‭ ‬سرعته‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت‭ ‬إذا‭ ‬واصلت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضرب‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬بأسلحة‭ ‬غربية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭. ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وسائط‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬أسقطت‭ ‬ثمانية‭ ‬صواريخ‭... ‬أتاكمس‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬و72‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‮»‬‭ ‬أطلقتها‭ ‬كييف‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬البيان‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الهجوم‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬أو‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭. ‬

وأجازت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالغ‭ ‬مداها‭ ‬300‭ ‬كيلومتر،‭ ‬لضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬روسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬نشر‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬لمساعدة‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬كييف،‭ ‬بحسب‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الحليفة‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬ومنذ‭ ‬ذاك‭ ‬الحين،‭ ‬شنّت‭ ‬كييف‭ ‬ضربات‭ ‬باستخدام‭ ‬أتاكمس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬البعيدة‭ ‬المدى‭ ‬الغربية‭ ‬الصنع‭.‬

وردّت‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بشنّ‭ ‬ضربة‭ ‬ضد‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬باستخدام‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬أوريشنيك‮»‬‭ ‬الفرط‭ ‬صوتي،‭ ‬وحذّرت‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬بشدّة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تستخدم‭ ‬فيها‭ ‬كييف‭ ‬صواريخ‭ ‬غربية‭ ‬الصنع‭ ‬ضد‭ ‬أراضيها‭. ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الميداني،‭ ‬أصيب‭ ‬شخصان‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬بالطيران‭ ‬المسيّر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شيبيكينو‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬غلادكوف‭.‬

وأصيب‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬أوكرانية‭ ‬طالت‭ ‬مدينة‭ ‬غورليفكا‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬إيفان‭ ‬بريخودو‭. ‬وإلى‭ ‬الشمال،‭ ‬أعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬نادييا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬لوغانسك‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬ضمّتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وتسيطر‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬أنحائها‭. ‬وفي‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬أصيب‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيّرة‭ ‬روسية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬قائد‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬لمدينة‭ ‬خيرسون‭ ‬رومان‭ ‬مروتشكو‭.‬