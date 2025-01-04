Sunday, 05 January 2025 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تتوعد ((بالرد)) بعد استهدافها بصواريخ أمريكية الصنع أطلقت من أوكرانيا

1/4/2025 7:14:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

موسكو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توعدت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬بالرد‮»‬‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬صواريخ‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬أراضيها،‭ ‬وفق‭ ‬موسكو،‭ ‬بعدما‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬سيواجه‭ ‬برد‭ ‬شديد‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬أوصيائه‭ ‬الغربيين،‭ ‬ستكون‭ ‬موضع‭ ‬رد‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنه‭ ‬اعترض‭ ‬ثمانية‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أتاكمس‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭.‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬هدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بضرب‭ ‬وسط‭ ‬كييف‭ ‬بصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬تفوق‭ ‬سرعته‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت‭ ‬إذا‭ ‬واصلت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضرب‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬بأسلحة‭ ‬غربية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭. ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وسائط‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬أسقطت‭ ‬ثمانية‭ ‬صواريخ‭... ‬أتاكمس‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬و72‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‮»‬‭ ‬أطلقتها‭ ‬كييف‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬البيان‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الهجوم‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬أو‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭. ‬

وأجازت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالغ‭ ‬مداها‭ ‬300‭ ‬كيلومتر،‭ ‬لضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬روسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬نشر‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬لمساعدة‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬كييف،‭ ‬بحسب‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الحليفة‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬ومنذ‭ ‬ذاك‭ ‬الحين،‭ ‬شنّت‭ ‬كييف‭ ‬ضربات‭ ‬باستخدام‭ ‬أتاكمس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬البعيدة‭ ‬المدى‭ ‬الغربية‭ ‬الصنع‭.‬

وردّت‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بشنّ‭ ‬ضربة‭ ‬ضد‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬باستخدام‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬أوريشنيك‮»‬‭ ‬الفرط‭ ‬صوتي،‭ ‬وحذّرت‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬بشدّة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تستخدم‭ ‬فيها‭ ‬كييف‭ ‬صواريخ‭ ‬غربية‭ ‬الصنع‭ ‬ضد‭ ‬أراضيها‭. ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الميداني،‭ ‬أصيب‭ ‬شخصان‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬بالطيران‭ ‬المسيّر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شيبيكينو‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬غلادكوف‭.‬

وأصيب‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬أوكرانية‭ ‬طالت‭ ‬مدينة‭ ‬غورليفكا‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬إيفان‭ ‬بريخودو‭. ‬وإلى‭ ‬الشمال،‭ ‬أعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬نادييا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬لوغانسك‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬ضمّتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وتسيطر‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬أنحائها‭. ‬وفي‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬أصيب‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيّرة‭ ‬روسية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬قائد‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬لمدينة‭ ‬خيرسون‭ ‬رومان‭ ‬مروتشكو‭.‬

MENAFN04012025000055011008ID1109055148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث