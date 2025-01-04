الغويري : العفو العام الماضي به نقص كبير

MENAFN - Khaberni) خبرني - وقع نواب على مذكرة تطالب يإستصدار قانون عفو عام جديد، وفق النائب محمد الغويري الذي قال إن عدد الموقعين "كبير".





وأضاف الغويري عبر المملكة

أن قانون العفو العام الصادر عام 2024 كان به "نقص كبير"، مشيرا إلى أن القضايا التي بها مصالحة لم يشملها القانون السابق، وغيرها من قضايا يمكن أن يشملها القانون الجديد.





وشدد الغويري على أنه لا يؤيد خروج السجناء المصنفين بالخطرين، مؤكدا عدم وجود سجناء سياسيين في الاردن.





النائب خالد أبو حسان قال إن العفو العام هدفه خلق أجواء من التصالح بين الناس، مشيرا بالوقت ذاته لوجود 25 ألف نزيل في السجون بظل طاقة استيعابية 16 ألف.





وقال أبو حسان إن العفو العام السابق لم يمض عليه عام، مشيرا إلى أن ملف العفو العام يحتاج لبحث شامل.





وكان رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، سليمان الزبن، قال في ديسمبر 2024 ، إنّ اللجنة ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.





ودعا أبو حسان لدراسة سبب المطالبة المستمرة بالعفو العام، موضحا أن هنالك مطالب بالعفو لغايات الغاء مخالفات السير مما يتطلب اعادة النظر بملف قانون السير وغيره.





وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه في العام 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.





مشروع قانون العفو العام 2024 شمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.





وبلغت تكلفة مشروع قانون العفو العام 2024 قرابة 25 مليون دينار؛ منها 13 مليون دينار كلفة إقامة النزلاء الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل