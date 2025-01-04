الاحتلال يعتقل مسنا ومستعمرون يعتدون على مواطنين وأراضيهم بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسنا أثناء تواجده في أراضه في خربة "اقواويس" بمسافر يطا.

وأفاد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان أسامة مخامرة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جبريل موسى النعامين، أثناء تواجده في أرضه في خربة اقواويس بمسافر يطا.

وفي سياق متصل، داهم مستعمر محيط منزل المواطن فريد الحمامدة، بمنطقة فاتح سدره وقام باستفزاز العائلة وشتمهم بألفاظ مسيئة ونابية، كما أطلق مستعمر آخر ماشيته في أراضي المواطنين بمنطقة شعب البطم.



