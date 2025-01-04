الاحتلال يعتقل مسنا ومستعمرون يعتدون على مواطنين وأراضيهم بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسنا أثناء تواجده في أراضه في خربة "اقواويس" بمسافر يطا.
وأفاد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان أسامة مخامرة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جبريل موسى النعامين، أثناء تواجده في أرضه في خربة اقواويس بمسافر يطا.
وفي سياق متصل، داهم مستعمر محيط منزل المواطن فريد الحمامدة، بمنطقة فاتح سدره وقام باستفزاز العائلة وشتمهم بألفاظ مسيئة ونابية، كما أطلق مستعمر آخر ماشيته في أراضي المواطنين بمنطقة شعب البطم.
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