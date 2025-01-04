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الطيران المدني: سنرسل وفودا فنية تدرس الحالة الفنية والأمنية لإعادة تشغيل مطار دمشق

1/4/2025 7:07:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، السبت، إن الهيئة سترسل وفودا فنية تدرس الحالة الفنية والأمنية لتقييم المخاطر المصاحبة لإعادة تشغيل مطار دمشق.


وأضاف مستو ، أن الهيئة تتابع مع الجهات السورية منذ زمن إرسال وفود فنية، وفي حالة وصول المطار إلى حالة يمكن فيها التشغيل سيتم إرسال الوفد لتقييم الوضع الذي وصل إليه المطار.


وبين هناك متطلبات للتشغيل متعلقة بسلامة وأمن الطيران سنأخذها بعين الاعتبار لتسيير الرحلات إلى مطار دمشق من جديد، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي تساهل في متطلبات السلامة والأمن للتشغيل".

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