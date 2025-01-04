الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في لوغانسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة ناديا في لوغانسك القضاء على 1570 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وصدت هجومين وكبدت العدو 50 قتيلا، ودبابة و6 مركبات و4 مدافع.



- حررت قوات "الغرب" الروسية بلدة ناديا في جمهورية لوغانسك وصدت هجوما معاديا وكبدت العدو 590 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات "هامفي" و"أم 113" أمريكية، و3 مركبات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.



- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 250 عسكريا ودمرت له مدرعة "كوزاك" أوكرانية ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.



- حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 12 هجوما وكبدت العدو 440 قتيلا ودمرت له دبابة، و3 مدرعات "أم 113" و"117" أمريكية و"كوزاك" أوكرانية، و8 مركبات، ومدافع غربية.



- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وصدت هجوما معاديا وكبدت العدو 170 عسكريا ودمرت له 5 مركبات ومدفعا غربيا ومحطة حرب إلكترونية.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 70 قتيلا ودمرت له 3 مركبات، ومدافع ومحطة حرب إلكترونية.



- تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية ومستودعات المسيرات ومخازن الأسلحة ولوجستيات قوات كييف.



- إسقاط 8 صواريخ "أتاكمس" أمريكية.



- إسقاط 72 مسيرة.

RT