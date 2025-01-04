11 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد 11 مواطنا، اليوم السبت، في قصف
الاحتلال منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين.
وأضاف أن عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتفع إلى 3 شهداء.
واستشهد مواطنان في غارة للاحتلال على شمال مدينة رفح.
وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الثقيلة تجاه غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه منازل المواطنين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45658 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108553 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم
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