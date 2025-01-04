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11 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية

1/4/2025 3:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استشهد 11 مواطنا، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين.

وأضاف أن عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتفع إلى 3 شهداء.

واستشهد مواطنان في غارة للاحتلال على شمال مدينة رفح.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الثقيلة تجاه غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه منازل المواطنين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45658 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108553 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم

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