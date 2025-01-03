السلطات السورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فرضت‭ ‬السلطات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬اللبنانيين‭ ‬إلى‭ ‬أراضيها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينما‭ ‬أشار‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬أتت‭ ‬إثر‭ ‬مناوشات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬ومسلحين‭ ‬سوريين‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬منه‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬‮«‬معبر‭ ‬غير‭ ‬شرعي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬تعرضت‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬مسلحين‭ ‬سوريين،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬اشتباك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‮»‬‭ ‬وإصابة‭ ‬أحد‭ ‬جنوده‭ ‬بجروح‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬اللبناني‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجهاز‭ ‬لم‭ ‬يتبلغ‭ ‬بأي‭ ‬‮«‬إجراء‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬السوري‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬فوجئ‭ ‬بإغلاق‭ ‬الحدود‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬اللبنانيين‭. ‬وكان‭ ‬يسمح‭ ‬للبنانيين‭ ‬دخول‭ ‬سوريا‭ ‬باستخدام‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬الهوية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭. ‬وتحدث‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أخبار‮»‬‭ ‬بفرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬اللبنانيين‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬المعاملة‭ ‬بالمثل،‭ ‬أي‭ ‬بنفس‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬اللبنانيون‭ ‬على‭ ‬السوريين‭ ‬لجهة‭ ‬حيازة‭ ‬إقامة‭ ‬أو‭ ‬حجز‭ ‬فندقي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬معبر‭ ‬المصنع،‭ ‬وهو‭ ‬النقطة‭ ‬الحدودية‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬السوري‮»‬‭ ‬تسمح‭ ‬فقط‭ ‬بعبور‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬إقامة‭ ‬أو‭ ‬إذنا‭ ‬بدخول‭ ‬سوريا‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬رجّح‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الإجراء‭ ‬خطوة‭ ‬احتجاجية‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬مناوشات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وعناصر‭ ‬مسلحة‭ ‬سورية‭ ‬على‭ ‬الحدود،‭ ‬حيث‭ ‬اعتقل‭ ‬الجيش‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬ثم‭ ‬أخلى‭ ‬سبيلهم‮»‬‭.

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وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بتاريخ‭ ‬3‭/‬1‭ / ‬2025،‭ ‬أثناء‭ ‬عمل‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬معبر‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬معربون‭ -‬بعلبك،‭ ‬حاول‭ ‬أشخاص‭ ‬سوريون‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬بواسطة‭ ‬جرافة،‭ ‬فأطلقت‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬نيرانًا‭ ‬تحذيرية‭ ‬في‭ ‬الهواء‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬عمد‭ ‬السوريون‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬نحو‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أحدهم‭ ‬ووقوع‭ ‬اشتباك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‮»‬‭. ‬

ويجمع‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬المعقدة‭. ‬وهذه‭ ‬الحادثة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬إطاحة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وفصائل‭ ‬حليفة‭ ‬بحكم‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬وفي‭ ‬22‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تعهد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬بأن‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تمارس‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬نفوذا‭ ‬‮«‬سلبيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وستحترم‭ ‬سيادة‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المجاور،‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وفدا‭ ‬برئاسة‭ ‬الزعيم‭ ‬الدرزي‭ ‬اللبناني‭ ‬وليد‭ ‬جنبلاط‭. ‬

ودخل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬كجزء‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬عربية‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية،‭ ‬لكنه‭ ‬تحوّل‭ ‬إلى‭ ‬طرف‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬المعارك،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬الوصاية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬اللبنانية‭ ‬تتحكّم‭ ‬بكل‭ ‬مفاصلها‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬خرجت‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬شعبي‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬السابق‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬وجهت‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬فيه‭ ‬إليها‭ ‬ولاحقا‭ ‬إلى‭ ‬حليفها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬