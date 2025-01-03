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بريطانيا تشارك بأكثر من 2600 عسكري في تدريبات الناتو بشرق أوروبا

1/3/2025 2:36:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 3 - 1 (كونا)-- أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة عن مشاركة اكثر من 2600 عسكري من قواتها في تدريبات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشرق اوروبا خلال شهري يناير وفبراير.
واكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان صحفي ان قواتها ستكون في الطليعة مع 730 مركبة مدرعة تابعة لها لقيادة تمارين (السهم الثابت 25) الأطلسية في رومانيا وبلغاريا بجانب الاف من جنود دول حلف الناتو.
واوضحت ان التمرينات تهدف للتدرب على نشر قوات الحلفاء على الجبهة الشرقية بأسرع وقت ممكن مضيفة ان "هذه التدريبات المهمة ستظهر مدى جاهزية التحالف وقدرته والتزامه بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو".
وشدد البيان على ان وجود قوات على أهبة الاستعداد قادرة على العمل عبر البر والجو والبحر للرد على التهديدات الناشئة يشكل عنصرا حاسما في الخطط الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.
واعتبر ان (قوة الردع المتحالفة الجديدة) لن تدعم دفاعات الحلف في أوقات الأزمات فحسب بل ستعزز أيضا الردع ضد الخصوم بما في ذلك روسيا. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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