بريطانيا تشارك بأكثر من 2600 عسكري في تدريبات الناتو بشرق أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 3 - 1 (كونا)-- أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة عن مشاركة اكثر من 2600 عسكري من قواتها في تدريبات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشرق اوروبا خلال شهري يناير وفبراير.
واكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان صحفي ان قواتها ستكون في الطليعة مع 730 مركبة مدرعة تابعة لها لقيادة تمارين (السهم الثابت 25) الأطلسية في رومانيا وبلغاريا بجانب الاف من جنود دول حلف الناتو.
واوضحت ان التمرينات تهدف للتدرب على نشر قوات الحلفاء على الجبهة الشرقية بأسرع وقت ممكن مضيفة ان "هذه التدريبات المهمة ستظهر مدى جاهزية التحالف وقدرته والتزامه بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو".
وشدد البيان على ان وجود قوات على أهبة الاستعداد قادرة على العمل عبر البر والجو والبحر للرد على التهديدات الناشئة يشكل عنصرا حاسما في الخطط الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.
واعتبر ان (قوة الردع المتحالفة الجديدة) لن تدعم دفاعات الحلف في أوقات الأزمات فحسب بل ستعزز أيضا الردع ضد الخصوم بما في ذلك روسيا. (النهاية)
م ر ن / م م ج
MENAFN03012025000071011013ID1109053049
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