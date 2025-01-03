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الملك يشارك بتشييع جثمان الأميرة ماجدة والديوان الملكي يعلن الحداد 3 ايام - صور

1/3/2025 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان المغفور لها بإذن الله، سمو الأميرة ماجدة رعد، زوجة سمو الأمير رعد بن زيد، إلى مثواها الأخير في الأضرحة الملكية.
كما شارك في التشييع سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير رعد بن زيد، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، وسمو الأمير فراس بن رعد، وسمو الأمير فيصل بن رعد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والسادة الأشراف وعدد من كبار المسؤولين، بعد تأدية صلاة الجنازة في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.
وبأمر من جلالة الملك، أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام على وفاة المغفور لها، بإذن الله، سمو الأميرة ماجدة رعد.

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