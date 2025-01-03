هيئة الطاقة تتلقى 851 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 851 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الثاني الماضي، رفضت منها 6 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.
وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، فقد توزعت الطلبات المقبولة بواقع 418 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و197 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و187 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و43 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 30 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، و4 طلبات لترخيص محطة شحن عامة، و150 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و3 طلبات لإقامة محطة محروقات، و136 طلبا لتصدير مواد خام، و259 لاستيراد مواد خام.
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