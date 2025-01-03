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هيئة الطاقة تتلقى 851 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي

1/3/2025 9:07:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 851 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الثاني الماضي، رفضت منها 6 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.


وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، فقد توزعت الطلبات المقبولة بواقع 418 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و197 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و187 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و43 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.


ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 30 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، و4 طلبات لترخيص محطة شحن عامة، و150 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و3 طلبات لإقامة محطة محروقات، و136 طلبا لتصدير مواد خام، و259 لاستيراد مواد خام.

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