معرض أورجاتيك ورك سبيس ينطلق في المملكة العربية السعودية عام 2025

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, January 3, 2025 /EINPresswire / -- : أعلنت شركتا دي إم جي إيفنتس وكولنميسي عن إطلاق معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية لأول مرة في الرياض. وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين بالاستفادة من خبرتهما الواسعة ومكانة علامتي أورجاتيك وورك سبيس لتلبية الطلب المتزايد على حلول أماكن العمل الحديثة في المملكة.وتمّ الإعلان عن هذا التعاون خلال القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات لعام 2024 في الرياض، وهو حدث رائد عالمياً في قطاع قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ( ).ويُقام المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 16 و18 سبتمبر 2025، بعد معرض إندكس السعودية مباشرة، ويلي معرض الرياضة إف إس بي الرياض والمعرض الدولي للمعدات والأدوات في السعودية، اللذين من المقرر إطلاقهما أيضاً من قبل شركتا كولنميسي ودي إم جي إيفنتس في عام 2025.ويشهد قطاع الأثاث المكتبي وتصميم أماكن العمل في المملكة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتقدم السريع في إنجاز المشاريع الضخمة في مجالات الرياضة والسياحة والإسكان، مما يوفر فرصاً واعدة لهذا القطاع الحيوي. وساهمت المشاريع الكبرى مثل مشروعي نيوم والمربع الجديد في تحفيز نمو قطاعي البناء والعقارات بشكل كبير. وتبلغ قيمة المشاريع قيد الإنشاء حالياً في قطاع العقارات المكتبية بالمملكة 4.9 مليار دولار أمريكي، مع وجود خطط لمشاريع إضافية بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي. وتشير هذه المشاريع الطموحة إلى نمو مستقر في سوق الأثاث والمعدات المكتبية. كما تشمل الخطط تنفيذ مشاريع تجارية وسكنية بقيمة 88 مليار دولار أمريكي؛ ومشاريع سياحية وفندقية بقيمة 55 مليار دولار أمريكي.ويشكل المعرض التجاري الجديد في المملكة امتداداً لمعرض أورجاتيك الشهير، الفعالية العالمية التي تنظمها شركة كولنميسي كل عامين في مدينة كولن الألمانية، حيث يستقطب صناع القرار الرئيسيين والمشترين في قطاع الأثاث المكتبي. كما يستفيد المعرض من النجاح الباهر الذي حققه معرض ورك سبيس في دبي، والذي طورته شركة دي إم جي إيفنتس ليشكل منصة مستقلة مزدهرة بعد أن كان جزءاً من معرض إندكس للأثاث والديكور.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيرالد بوزي، الرئيس التنفيذي لشركة كولنميسي: "يعبّر إطلاق معرض أورجاتيك ورك سبيس لأول مرة في المملكة العربية السعودية عن طموحاتنا نحو التوسع عالمياً. ونستثمر خبرتنا الواسعة والنجاح الذي حققناه في معرض أورجاتيك بمدينة كولن لإنشاء منصة جديدة في السوق السعودي سريع النمو. كما نسعى بالتعاون مع دي إم جي إيفنتس، إلى فتح آفاق جديدة لعملائنا في هذا السوق الواعد. وتأتي هذه الخطوة في مرحلة مثالية تشهد تغييرات جوهرية في البنية التحتية للقطاع المكتبي في المملكة".ومن جانبه، قال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس: "يسلط إطلاق المعرض في المملكة الضوء على متانة شراكتنا الاستراتيجية مع شركة كولنميسي، ويأتي بعد الإعلان مؤخراً عن إطلاق معرض الرياضة إف إس بي الرياض والمعرض الدولي للمعدات والأدوات في السعودية. ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بين معرض أورجاتيك، الذي تنظمه شركة كولنميسي، ومعرض ورك سبيس الرائد في مجال التصميمات الداخلية التجارية، والذي تنظمه شركة دي إم جي إيفنتس، نجمع الخبرات العالمية للشركتين مع الخبرات المحلية لتقديم قيمة متميزة تلبي احتياجات عملائنا. ونهدف بتعاوننا إلى مواكبة الطلب الهائل في المملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص تربط بين الطموحات العالمية والاحتياجات المحلية".ويستهدف معرض أورجاتيك ورك سبيس في المملكة بشكل خاص شركات التصنيع والموردين والموزعين، مما يوفر لهم منصة مثالية لعقد الشراكات التجارية والتواصل مع شبكة واسعة من العملاء المحتملين من مختلف أنحاء المنطقة في سوق سعودي حيوي.تتوفر صور لمركز المعارض في المملكة عبر الرابط:

Nour Ibrahim

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