الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة ومداهمات برام الله وسلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN /شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتركزت المداهمات في محافظتي رام الله وسلفيت.
واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الجلزون شمال رام الله، وذلك بعد مداهمة عدة منازل، وهما الشابين محمد دوحان (19 عاما)، ومحمود الغليظ (18 عاما).
وداهمت قوات الاحتلال منطقتي سطح مرحبا وجبل الطويل في مدينة البيرة، فيما اقتحمت قريتي النبي صالح وشقبا غرب رام الله وبدرس شرقا.
في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون أطراف قرية برقا شرق رام الله، بحماية من قوات الاحتلال، قبل أن ينسحبوا من المكان.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رئيف إسماعيل عبد الله شقير من بلدة الزاوية غرب سلفيت، وذلك بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.
وطالت اعتقالات الاحتلال أيضا المواطنين رشاد حلاوة ومنتصر الجاب، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في البلدة القديمة بمدينة نابلس.
واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الأسير المحرر محمد إبراهيم الأشقر (32 عاما)، أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شرق مدينة البيرة.
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