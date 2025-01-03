الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة ومداهمات برام الله وسلفيت

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN /شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتركزت المداهمات في محافظتي رام الله وسلفيت.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الجلزون شمال رام الله، وذلك بعد مداهمة عدة منازل، وهما الشابين محمد دوحان (19 عاما)، ومحمود الغليظ (18 عاما).

وداهمت قوات الاحتلال منطقتي سطح مرحبا وجبل الطويل في مدينة البيرة، فيما اقتحمت قريتي النبي صالح وشقبا غرب رام الله وبدرس شرقا.

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون أطراف قرية برقا شرق رام الله، بحماية من قوات الاحتلال، قبل أن ينسحبوا من المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رئيف إسماعيل عبد الله شقير من بلدة الزاوية غرب سلفيت، وذلك بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وطالت اعتقالات الاحتلال أيضا المواطنين رشاد حلاوة ومنتصر الجاب، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الأسير المحرر محمد إبراهيم الأشقر (32 عاما)، أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شرق مدينة البيرة.



