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الاعلام العبري: فريق إسرائيلي غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات

1/3/2025 3:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونقلت عن عن مصدر تأكيده: إحراز تقدم في المباحثات ولكن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.
ويم أمس الخميس أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الجمعة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".








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