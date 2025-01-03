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الرئيس يصدر قرارا بنقل عبد الله كميل محافظا لطولكرم ومصطفى الديراوية محافظا لسلفيت

1/3/2025 3:10:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً رئاسياً بنقل محافظ سلفيت اللواء عبد الله سليم يوسف أبو زيد "كميل" ليعمل محافظاً لمحافظة طولكرم.

كما قرر الرئيس، نقل محافظ طولكرم مصطفى أحمد فضل الديراوية ليعمل محافظاً لمحافظة سلفيت

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