الرئيس يصدر قرارا بنقل عبد الله كميل محافظا لطولكرم ومصطفى الديراوية محافظا لسلفيت

الرئيس يصدر قرارا بنقل عبد الله كميل محافظا لطولكرم ومصطفى الديراوية محافظا لسلفيت
التاريخ
1/3/2025 3:10:50 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله /PNN / أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً رئاسياً بنقل محافظ سلفيت اللواء عبد الله سليم يوسف أبو زيد "كميل" ليعمل محافظاً لمحافظة طولكرم.
كما قرر الرئيس، نقل محافظ طولكرم مصطفى أحمد فضل الديراوية ليعمل محافظاً لمحافظة سلفيت
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