الصحة: 4200 وحدة دم وصلت غزة ضمن حملة دمنا واحد

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/ قالت وزارة الصحة، إن أكثر من 4200 وحدة دم ومشتقاته، وصلت مساء اليوم الخميس، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن الجولة الرابعة من حملة "دمنا واحد" للتبرع بالدم.

وقالت الوزارة في بيان، إن أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية، تبرعوا بالدم في كافة بنوك الدم وبنك الدم المركزي، على مدار 4 أيام، وتم شحن الوحدات بالتنسيق مع مؤسسة رحمة حول العالم.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية بدأت بحفظ وحدات الدام ومشتقاته فور وصولها، من أجل استكمال ترتيبات نقلها لمراكز العلاج الأخرى وفق الاحتياج، وكذلك يجري العمل المكثف لنقل الاحتياج منها إلى شمال القطاع.

وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، إنه "في جميع جولات الحملة، سارع أبناء شعبنا في كافة المدن والقرى إلى العطاء بدمهم لإخوتهم، وكثيرون تبرعوا أكثر من مرة، وهذا الدم الفلسطيني الواحد الذي يسري الآن في أجساد أهلنا في المحافظات الجنوبية، كان جزءا من دم إخوتهم في المحافظات الشمالية".

وأضاف: "كل شيء نقدمه لأهلنا هو جزء من واجبنا الوطني والإنساني الذي نتشرف به، فشكراً لمن يتبرع ويسارع ليهب جزءاً من دمه لإخوته في كل مكان".

وأعرب أبو رمضان عن فخره بالجهد الكبير والسرعة التي بذلها جميع طواقم خدمات بنك الدم في كافة مراكز العلاج الحكومية، مشيرا إلى أنهم عملوا طوال الساعة خلال جميع جولات الحملة على سحب وحفظ وفرز ونقل وحدات الدم ومشتقاته، حتى تصل كل وحدة دم بأسرع وقت للمحافظات الجنوبية، مثمنا دور مؤسسة "رحمة حول العالم" التي كانت حريصة على الدعم والمساندة في الشحن والنقل والتأكيد على التعاون في مختلف الحملات.



