شبكة الإعلام المجتمع تقيم بازارا لحقوق الإنسان بعنوان ملتزمون بحقوق الإنسان لحياة أفضل

MENAFN - Amman Net) نظمت شبكة الإعلام المجتمعي لخميس برعاية الإتحاد الأوروبي بازارا لحقوق الإنسان بمشاركة منظمات حقوقية بهدف تعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم في مجالات مختلفة.وحمل البازار هذه السنة أسم "ملتزمون بحقوق الإنسان لحياة أفضل"، ويأتي كنهج سنوي للشبكة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 76 اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ويحتفل العالم سنويًا بيوم حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، لإحياء ذكرى واحدا من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها.وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان في باريس في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948، الذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا.وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على التزام شبكة الإعلام المجتمعي الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل زمان ومكان، في ظل التحديات المتزايدة والانتهاكات الواضحة لأبسط معايير حقوق الإنسان، خاصة في غزة وفلسطين، ولبنان، والسودان، واليمن، وغيرها من المناطق.كما تأتي هذه الفعالية لتذكير الدول، لا سيما الكبرى منها، بضرورة الوفاء بالتزاماتها الإنسانية لضمان تطبيق هذه المعايير العالمية.



وحسب مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي داود كتا "يأتي شعار تمسكنا بحقوق الانسان لكي نوضح دون ادنى شك ان نظام العدالة الدولية والموجود في التشريعات الدولية والقانون الإنساني الدولي هي البوصلة الوحيدة التي يجب أن نتشبث بها مهما حاول مجرمو الحرب تجاهلها. معرضنا تجسيد لهذا التمسك والإصرار ان حقوق الإنسان أكل زمان ومكان ولكل إنسان".



بينما قالت مدير عام راديو البلد، عطاف الروضان "واجهنا تحد كبير في الاستمرار بالاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل ما تواجهه منطقتنا في أكثر من دولة من انتهاك وتهميش لابسط المعايير الحقوقية..لكننا رأينا أن الحديث المستمر عن أهمية الإلتزام لهذه المعايير هو التزام يجب على الجميع احترامه ولا مبرر للتنازل عنه لذلك نلتزم بمعاييرنا المهنية الحقوقية على أمل أن يحظى الجميع بحقوق متساوية وفرص عادلة في جميع نواحي الحياة".

وشارك ما يقارب 20 منظمة حقوقية ومؤسسة مجتمع مدني بفعاليات البازار بهدف تعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم في مجالات مختلفة، إلى جانب شركات تجارية محلية تقدم المنتج الأردني المحلي البديل.

أنجيلا مارتيني ، رئيسة قسم الشؤون السياسية والإعلام والمعلومات والقائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، والتي حضرت الفعالية برفقة مديرة حقوق الإنسان في البعثة، أعربت عن سعادتها برؤية هذا الاهتمام الكبير بحقوق الإنسان. وقالت للحضور الكبير: "يسرني أن أرى هذا العدد الكبير من الأشخاص، بمن فيهم الطلاب الشباب، يتعرفون على حقوقهم وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان."



شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن كانت من المشاركين، حيث تضم مجموعة من الصحفيات والإعلاميات الأردنيات، وتسعى لمواجهة ظاهرة العنف الرقمي.

وأوضحت عضو فريق العمل، روان نخلة، أن الشبكة تهدف من خلال مشاركتها في البازار إلى التعريف بدورها ومساندة الإعلاميات في مواجهة التحديات المتزايدة، كما تم توفير مواد توعوية للمشاركين لتعزيز المعرفة بهذا الموضوع.

من جهتها، أكدت شادية أبو السندس، الأخصائية الاجتماعية من جمعية الملاذ، أن مشاركتهم تهدف إلى التعريف بالجمعية وأهدافها المتمثلة في تقديم الرعاية التلطيفية للمرضى المصابين بأمراض مستعصية وغير قابلة للعلاج، مشيرة إلى أهمية هذا النوع من الأنشطة لنشر الوعي بأهمية الدعم النفسي والرعاية التلطيفية.

أما رانيا الجعبري، مديرة دار الدحنون، فقد أشارت إلى أهمية البازار في تعزيز الوعي بدور الدار في تشجيع الأطفال على القراءة.

وأضافت أن زيارة عدد من طلبة المدارس للمعرض تمثل فرصة مميزة للتفاعل معهم وتوعيتهم بأهمية القراءة في بناء مهاراتهم وتعزيز ثقافته



وشبكة الإعلام المجتمعي هي مؤسسة غير ربحية أسسها ويديرها الإعلامي داود كتاب. سجلت بتاريخ 19/3/2007 تحت رقم (156) بهدف تأسيس وإدارة مشاريع إعلامية وثقافية في المملكة الأردنية والعالم العربي. تدير الشبكة إذاعتها المجتمعية“راديو البلد”.